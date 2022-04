Belén Esteban se salta la prohibición de hablar de Marta Riesco en 'Sálvame'

Marta Riesco ha sido la protagonista absoluta del contenido rosa de Telecinco desde que el pasado viernes rompiera con Antonio David Flores en directo por no acudir a su fiesta de cumpleaños en Madrid. Al drama por su ruptura se suma su encontronazo con Belén Esteban a las puertas de Mediaset España, un tenso momento en el que estuvieron a punto de llegar a las manos.

Hay que recordar que la reportera se ha convertido en la enemiga número uno de los colaboradores de Sálvame, que cada tarde aprovechan para burlarse de ella y de su ya expareja. Ella lo denunció públicamente en el plató de Ya son las ocho: "Estoy sufriendo un acoso y derribo por parte de Sálvame y La Fábrica de la Tele". La reportera se quejó del trato que le daban desde el programa presentado por Jorge Javier Vázquez "para ridiculizarme y hacerme daño".

"¿Cómo es posible que lo que ellos han denunciado sobre la violencia y el acoso, pero qué se está haciendo conmigo? ¿Qué se está haciendo conmigo en la cadena en la que trabajo?", dijo Riesco, que también se dirigió directamente al presentador. "¿Cómo puede una persona que ha escrito libros hablando del bullying que ha sufrido puede estar tratándome así? Hablando de mi nariz, de mi ojo...", dijo.

A partir de entonces, ningún problema de La Fábrica de la Tele ha dedicado un solo minuto a la reportera de El programa de Ana Rosa. Incluso el lunes, cuando se esperaba que Belén Esteban respondiera a Marta por recordarle que no fue a la universidad como ella, imperó la ley del silencio. Pero el pasado martes Belén no pudo más y lanzó un mensaje a Marta tras su encontronazo, aunque sin nombrarla directamente. "Estoy de decir lo de las carreritas... Estoy de los títulos hasta aquí. Llevar 25 años en televisión no es fácil y si estoy es por algo, no porque sea periodista", aseguró.

En cuanto a Marta, ha decidido ‘borrarse’ de la televisión y las redes sociales tras un fin de semana complicado. La periodista se despidió con un largo mensaje en Instagram y es probable que aproveche las vacaciones de Semana Santa para reflexionar. "Necesito evadirme de todo, de tanta crítica, de tanta exposición, de tantas provocaciones, de tantos y tantos comentarios negativos de gente que no me conoce. Necesito respirar y comprobar que sigue habiendo luz a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos", escribió.

"Necesito unos días para encontrarme y para refugiarme en los míos. Soy valiente, fuerte y lo he dado todo por la razón más maravillosa y poderosa que existe, el amor. Volveré con la misma luz y con la misma alegría que me caracteriza, eso es lo prometo. Gracias por todos los que siempre estáis y por los que habéis estado…No tengo miedo, solo he perdido un poco de fuerza y muchas ganas. Me voy a recuperarlas… (En nada estoy de vuelta. Elegid la salud mental por encima de todo y de todos.)", añadió.