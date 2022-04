La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar para hablar largo y tendido de toda la actualidad social. Incluyendo el inminente regreso de Supervivientes y los rumores constantes de que la reportera y ex de Antonio David, Marta Riesco, se sume por sorpresa y a última hora al grupo de concursantes.

"Marta Riesco me sigue negando que vaya a Supervivientes", ha dicho en esRadio la periodista Beatriz Cortázar, que no obstante subraya la lógica de que se presente a la lista para ir a Honduras. "Ya si juegas, vamos a jugar. Ya estás en boca de todos, han dicho todo de ti. ¿Qué falta? Pues ahora ya aprovecha que pasa el tren, súbete al vagón y disfruta y pásalo bien", dijo en relación a sus últimas polémicas, la presentación de su trabajo musical y la ruptura con Antonio David.

A ello se suma otro elemento que, tal y como valoró la subdirectora Isabel González, parece dispuesto especialmente para la polémica: una de sus enemigas en antena, Alexia Rivas, llevará los resúmenes del programa en Mi Tele Plus. Y el hecho de que "han pasado diez días y todavía no sabemos nada de él", dijo en relación a Antonio David.

A continuación la crónica rosa valoró en esRadio las posibles razones de la ruptura. Para Cortázar, "hay otros factores y quiero pensar que son los emotivos. Su mujer, sus hijos…" dijo en referencia al exguardia civil.

Federico Jiménez Losantos apuntó la existencia de un detonante último del que todavía nadie ha hablado, "algo que que le hizo clic y tomar las de Villadiego. No voy decir que estemos ante un nuevo caso como el de Bigote Arrocet, pero se parece horrores". Y la causa última pudo ser perfectamente "la portada de semana. Se asustó viendo venir otra criatura", dijo, en relación a las declaraciones de Marta Riesco asegurando que quería tener un hijo con Antonio David.

Cortázar también navegó en esa dirección: "La semana anterior dieron el paso de dejarse fotos en la Sierra madrileña para oficializar. Ella se vino arriba y fue ya con todo: la fiesta de cumpleaños, que quería casarse, quería ser mamá… Se vino arriba". Y Antonio David se vino abajo, o más bien dio un paso atrás y abandonó a la reportera en su cita más destacada, la fiesta de cumpleaños que significaba la gran cita mediática para Marta.

"Me da la sensación de que la otra parte, independientemente de las cosas internas que desconocemos porque no las han contado, que aparte de todo eso, yo creo que Antonio David ha dicho: no", reflexionó Cortázar en esRadio.