La perfecta explicación de Chabelita a su ejemplar portazo en directo a Kiko Rivera

Chabelita intervino en El Programa de Ana Rosa para contestar a las preguntas de Matías Prats, la mayoría centradas en los intentos desesperados de su hermano, Kiko Rivera, de obtener una imagen con ella para escenificar ante las cámaras del Deluxe un acercamiento.

Una escena a la que Chabelita, dentro del coche, no se quiso prestar dando "portazo" a su hermano, que se quedó sorprendido y decepcionado ante la negativa de la joven a encontrarse con él.

Chabelita, fundamentalmente, pide espacio a su hermano tras muchos disgustos mediáticos ocasionados por el DJ. "Lo que quería era no verlo, al fin y al cabo yo le quiero, pero no quiero verlo porque no sé como reaccionaria. Quería irme para no tener el contacto con él", dijo Chabelita en El Programa de AR.

La hija de Isabel Pantoja, por tanto, no olvida lo que dijo de ella en Lecturas, como tampoco de su novio y hasta de su hijo, tal y como recordó Matías Prats. 2Fue muy grave lo que dijo y lo que hizo. A mí me ha hecho abrir los ojos después de muchas cosas".

No obstante, la chica no se muestra tan tajante como el propio Kiko en otras ocasiones y, de hecho, tampoco se cierra al diálogo. "Tendría que hablar con él y hubiera entrado, probablemente", dijo al respecto de abrirle la puerta en el coche. "Pero yo no necesito que venga para probarme nada yo necesito tiempo. Me sigue pareciendo violento y yo no quiero que me fuerce".

Antes -así lo contó en Telecinco- no hubiera tenido problema en participar del número d eso hermano, pero las cosas han cambiado tras muchos acercamientos y perdones.