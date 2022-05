Este miércoles se celebró al tercera edición de Sálvame Fashion Week donde los colaboradores del programa de Telecinco se convierten en modelos de pasarela durante una noche. La edición de este año comenzó de la forma más inesperada: con un accidente que acabó con una de sus participantes siendo trasladada al hospital de urgencia.

Chelo García-Cortés salió a desfilar junto al resto de sus compañeros durante la pasarela de apertura cuando en un momento de la coreografía cayó al suelo. A pesar del dolor, la periodista se levantó y continuó con el desfile aunque finalmente tuvo que ser atendida por el servicio médico.

"Habrá visto todo el mundo que Chelo se ha caído", dijo Jorge Javier Vázquez al finalizar el pase de los colaboradores. Pese a que el programa bromeó con la tertuliana, ya que parecía que la caída no había sido grave, finalmente los médicos que la atendieron consideraron que tenía que irse directamente al hospital. La colaboradora tuvo que hacerse unas placas ya que los sanitarios consideraron que podía tener la muñeca rota. "Me duele mucho, creo que me he roto algo", advirtió la colaboradora. "Se está mareando", dijo Adela González, que acompañó a Chelo hasta que se la llevó la ambulancia.

Antes de abandonar el plató, García-Cortés tranquilizó a su familia y sus compañeros: "Estoy bien, va bien. No va pasar nada", dijo pese al dolor que sentía. "Puede estar roto, hay que verlo" añadió mientras era trasladada en ambulancia al hospital visiblemente nerviosa. Horas más tarde, fue Carmen Lomana, jurado en el plató, la que ofreció el diagnóstico de Chelo: "Se ha roto el ratio, pero está bien y más tranquila".

La caía de Chelo nada más empezar la Sálvame Fashion Week marchó la noche ya que el resto de compañeros se pusieron muy nerviosos al pensar que podrían ser los siguientes: "Voy muy insegura con mi mano ya hora veo que Chelo se ha caído", dijo Lydia Lozano, que hace unas semanas se cayó calzándose en su casa y se rompió también el radio. La de Chelo sería la tercera caída de un colaborador de Sálvame en lo que llevamos de año, además de la de Lydia, la más grave fue la de Belén Esteban, que se rompió la tibia y el peroné mientras replicaban una prueba de Supervivientes.

Para suplir la ausencia de Chelo y no dejar los diseños sin lucir, el maestro Joao aceptó el reto del programa y se convirtió modelo por una noche.