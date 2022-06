Rosa Olucha aparece por sorpresa en el rodaje de 'Got Talent' para apoyar a Santi Millán

Después de varios días en el ojo del huracán tras filtrarse un vídeo de carácter íntimo en el que aparecía manteniendo relaciones íntimas con una mujer, la vida la Santi Millán está recuperando la normalidad. Aunque el presentador de Got Talent evitó dar explicaciones sobre la filtración de este vídeo, desde el primer momento señalo a los culpables como delincuentes que tendrán que responder por su acto ante la justicia: "No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito", dijo a las horas de la publicación.

Desde entonces Santi Millán se ha mantenido en un discreto segundo plano y ha evitado manifestarse sobre lo ocurrido. Todo lo contrario ha hecho su pareja y madre de sus dos hijos, Rosa Olucha, que a las pocas horas de la filtración dio un paso al frente y salió en defensa del actor. Además, esta semana ha querido mostrar su apoyo a su pareja y ha aparecido por sorpresa en las grabaciones del talent show de Telecinco para mostrarle todo su apoyo.

Rosa Olucha fue una de las primeras en manifestarse después de saltar el escándalo, ya que muchos la señalaban como "mujer engañada" o "cornuda", algo que ella misma se encargo de desmentir: "Yo estoy bien. Es él que ha sufrido un ataque a su intimidad. Su intimidad. Suya y de nadie más. no tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay ni bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya. Existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto", escribió en Instagram, misma red social en la que ha publicado fotografías en el rodaje del programa que presenta su pareja en Mediaset.

Parece que esta polémica en lugar de suponer un problema para la pareja, les ha unido más que nunca. Esto les ha hecho más fuertes y ya se preparan para tomar medidas legales contra aquellos que han vulnerado la intimidad del presentador.