Santi Millán rompe su silencio sobre el vídeo sexual filtrado

El vídeo de contenido explicito difundido en las últimas horas en internet y que mostraba al actor y presentador Santi Millán en la cama con una mujer se ha convertido en uno de los contenidos más desafortunadamente virales de los últimos tiempos.

Ahora, y sin comentar si piensa judicializar el caso, Santi Millán se ha manifestado por primera vez para el diario ABC.

"No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito. Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar".

Millán recuerda así que es un delito pero no ha anunciado si se dispone a tomar acciones legales por la difusión sin autorización de este contenido, que según el Código Penal podría castigarse con penas de prisión de tres meses a un año o una multa de seis a doce meses.

Millán se une así a una larga lista de famosos nacionales e internacionales que han sufrido una filtración de este tipo. El actor está casado con la realizadora televisiva Rosa Olucha y tiene dos hijos.