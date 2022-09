La expareja de Bruno R. remite una carta a esRadio donde cuenta toda la verdad sobre Esther Doña

Carla, expareja de Bruno R., el empresario con el que relaciona a Esther Doña, ha dirigido una carta a Es la mañana de Federico en la que aclara algunas de las informaciones que se han ofrecido durante los últimos días. "Las fechas que se han dado no son exactas", ha explicado Federico Jiménez Losantos.

Según los datos aportados por diversos periodistas, se hablaba de que la relación de Carla y Bruno R. se habría roto en el mes de junio, otros en cambio hablaban de julio. Algo que la propia Carla desmiente en el texto remitido al matinal de esRadio donde confirma que su relación con el empresario se rompió en mayo.

Esto echaría por tierra la versión que habría ofrecido sobre un supuesto encontronazo entre ella y Esther en el yate que pertenece a Bruno: "Se dio una primera versión en la que llegaría Esther a ese barco y echaría a la gente, eso es falso. Luego se da una segunda versión en la que incluyen a Carla y a unas amigas, y también es falsa".

Carla y Bruno rompieron en mayo, por lo que no sería posible que estuviese en ese barco en el momento en el que se la sitúa: "Rompieron en mayo, Carla nunca ha estado en ese barco desde que rompieron. No ha estado en ese barco en todo el verano. Ni ella ni la familia. Todo eso son versiones que ha dado el entorno y que nos han liado", ha continuado el locutor. "Nunca se ha producido un encuentro entre Carla y Esther (…) Carla no quiere saber nada de este tema, no quiere que la metan en más líos. Ella está aliviada después de la ruptura con Bruno porque ella es una mujer formal que no quiere historias. Es de una familia que nunca se ha metido en estas cosas, no quiere follones".

Isabel González, subdirectora del programa, ha destacado que la filtración de esta historia "convenía" al juez Pedraz. A lo que Jiménez Losantos ha añadido: "Todos sabemos el poder de Esther. Lo ha demostrado a lo largo de estos años. Ha enterrado a tres maridos ancianos, ha dejado en ridículo a la revista Hola, ha dejado en ridículo al juez Pedraz... Se ha producido como pasa ahora en política contemporánea: la batalla del relato. Cada uno ha querido imponer su relato".