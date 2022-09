Hacía tiempo que no teníamos noticia de Luis Alfonso de Borbón cuando acabamos de enterarnos que ha creado, de su total invención, un juego de cartas en las que aparecen nombres de famosos toreros, rejoneadores y ganaderos. Lleva por nombre "Salta al ruedo" y el interés principal de su inventor, aparte del negocio que conlleva, naturalmente, es potenciar la cultura taurina, de la que es firme defensor, un aficionado que siempre que está en España no se pierde ningún importante festejo. Es amigo de Enrique Ponce y otros diestros. Sus abuelos maternos y su madre frecuentaban las plazas de toros y hasta hubo un par de temporadas que esta última, Carmen Martínez-Bordiú, seguía en especial a un matador, el extremeño Miguel Ángel Perera, aunque éste no tuviera ninguna intención fuera de la amistad, puesto que estaba comprometido con quien hoy es su esposa, hija de Pedro Moya "El Niño de la Capea".

El juego que sale estos días al mercado patentado por Luis Alfonso de Borbón contiene ochenta cartas temáticas en torno a grandes figuras del toreo, dieciséis de las cuales contienen, impresas, comentarios sobre el arte y la cultura que emana de este espectáculo tan español. Pueden tomar parte en cada partida entre dos y ocho jugadores. Un entretenimiento que con el preceptivo dado, como en el parchís, según el número que aparezca sobre la mesa significará la elección de una carta y la correspondiente pregunta. Luis Alfonso dice que su invento no tiene nada que ver con otros, como el trivial. Descartamos –nunca mejor dicho– explicar más detenidamente las instrucciones que, por supuesto, figuran en el interior de la caja que contienen las barajas.

"Salta al ruedo" se le ocurrió como experimento, por sorpresa, en los primeros días de la pandemia cuando medio se aburría en casa con su familia. Luis Alfonso de Borbón está casado desde 2004 con la bella venezolana Margarita Vargas, hija de un banquero, con quien tiene cuatro hijos, la mayor nacida en 2007 y el menor en 2019. Es un matrimonio muy hogareño sobre el que no se ha suscitado públicamente desaveniencia alguna. Él participa en algunos deportes, donde también cuenta con la compañía y práctica de los suyos, como la equitación.

Luis Alfonso de Borbón | Archivo

Su vida ha sido una constante de superación de la tragedia que hubo de aceptar del destino. Primero, cuando viajando con su hermano Francisco, junto a su padre, el Duque de Cádiz, procedentes de unas pistas de esquí, sufrieron un accidente de carretera al saltarse un cruce su conductor. Falleció Francisco, con quien Luis Alfonso estaba muy unido. En 1989, tras haberse separado de su esposa, la nieta mayor del general Franco, Alfonso de Borbón tuvo otro accidente, éste mortal, en las pistas de esquí de Aspen, Estados Unidos. Huérfano de padre, Luis Fernando pasó unos años con su abuela, la viuda de Franco en el piso familiar de la calle hermanos Bécquer. Sus pretensiones al trono de Francia, asunto heredado de su progenitor, que lo llevan anualmente a presidir unos actos en París, carecen de toda realidad por cuanto la República Francesa no parece vaya a cambiar de régimen.

Profesionalmente, Luis Alfonso ha venido dedicándose a las finanzas, a distintos negocios, algunos relacionados con la Banca internacional, que le han ocasionado bastantes preocupaciones, incluso con problemas legales, de los que ha ido saliendo adelante, con la ayuda sin duda de su todopoderoso suegro. En la actualidad tiene una empresa propia, después de haberse desligado de otras que no le fueron rentables, Spanish Influencers, desde 2017. Cuando llegue su momento está llamado a ostentar el Ducado de Franco, que ahora pertenece a su madre, en los últimos tiempos residente en Lisboa. Políticamente, ha mostrado públicamente sus simpatías por Vox.