Antonio David alerta sobre la salud de su hija tras el ataque de Jorge Javier: "Pido que no pase nada"

Los últimos movimientos que se han producido dentro del seno de la familia de los Flores-Moreno habrían generado un profundo malestar en Rocío Flores. Al menos así lo cree Jorge Javier Vázquez, que esta semana ha especulado sobre cómo habrá vivido la hija de Rocío Carrasco todo lo relacionado al posado-pactado de Olga Moreno y Agustín Etienne en la revista Semana, así como las últimas apariciones públicas de su padre Antonio David Flores con Marta Riesco.

Según el presentador de Sálvame, aunque sigue pensando que la joven es "una versión 2.0 de 'el penas' (Antonio David)" se ha dado cuando de que está entrando "en un camino que para ella debe ser muy complicado": "Es la soldad en la que se está viendo inmersa porque todo el mundo está pasando absolutamente de ella. Después de utilizarla la dejan de lado. Ha dado la cara por todos, se ha matado por todos, ha quedado mal por culpa de todos estos y la distancia que ha tomado en las últimas semanas le va a ir bien".

No obstante, el presentador aprovechó la emisión de unas imágenes en la que se veía a Rocío Flores en el aeropuerto a su regreso de sus vacaciones en México para volver a cargar contra ella: "Aprende tu abuela y antes de bajar del avión ponte una gafas de sol panorámicas, te atusas el pelo y te preparas lo que tienes que decir a la prensa". La joven llegó a Madrid sin ganas de hablar, tratando de no entrar en polémicas pero mostrándose correcta con la reportera, algo que para el presentador no es suficiente: "No tienes que estar continuamente con esa cara de asco perdonando la vida a la señora que te está haciendo las preguntas que probablemente no le interesa lo más mínimo lo que le tengas que contar pero está trabajando".

Antonio David, preocupado por su hija

Horas después de estas declaraciones, Antonio David Flores ha emitido un nuevo directo en su canal de Youtube donde ha repasado la escena y ha contestado a las palabras del presentador, alertando sobre las consecuencias que pueden tener en la salud mental de su hija: "Una vez más, continúa con ese acoso y derribo, desprestigio, burla e intento de ridiculizar la imagen de mi hija todos los días que puede. Me llama muchísimo la atención que una cadena privada con un presentador estrella, le den riendas y la libertad para poder jugar al acoso como lo está haciendo con mi hija (…) Demasiado bien está después del daño que vosotros y su madre la habéis sometido. Pido todos los días a Dios que no ocurra nada. Estáis jugando con la salud mental, actúas acusando y acosando cada día a una persona. Eres un misógino y te comportas como tal. Lo que estás haciendo no te lo deberían de permitir tus jefes".

Antonio David asegura que "tarde o temprano" el comunicador tendrá que rendir cuenta de sus palabras frente a un juez, será entonces cuando tendrá que ver "horas de grabaciones con las barbaridades que ha soltado por su boca": "Llegará el momento en el que te tengas que sentar ante la justicia y dar explicaciones sobre lo que estás haciendo. Esto no es gratuito. Las actitudes que estás tenido, como esto no acaba, porque esto no acaba, y no se pueden poner 550 demandas, pero esta obsesión que tienes con respecto a mi hija, terminarás visionando un vídeo de no sé cuántas horas en el juzgados y tendrás que responder por ellas".

Con respecto a las palabras de Jorge Javier sobre Rocío Jurado, el exguardia civil asegura que "no tiene ni idea" de como era la artista en la intimidad: "A Roció Jurado la hemos visto en un montón de ocasiones saliendo de un avión con un chándal y unos tacones, pero claro, vienes a recriminar a mi hija la actitud que ha tenido cuando ha llegado al aeropuerto y dice que ni se arregla y que tiene que prepararse lo que tiene que decir. Amigo mío, mi hija no es ninguna artista. Mi hija no está obligada a tener que responder a ninguna pregunta. (…) Esa misma recomendación trasmítesela a su madre. Los consejitos a la madre de mi hija. A esa con la que tú te vas al teatro, y dices que measte de la risa. A esa de la tú hablabas hace años y no en muy buenos términos".