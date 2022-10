Ortega Cano pierde los nervios con su supuesta amante: "¡Asquerosa! ¡Sinvergüenza!"

La Fábrica de la Tele continúa con su campaña de desprestigio contra Ortega Cano. Esta semana el diestro ha tenido que hacer frente al testimonio de Patricia Donoso, abogada y asesora de comunicación quién, además de asegurar que está detrás de los últimos comunicados emitidos por Ortega en televisión, también habría tenido una relación con él cuando comenzaba su relación con Ana María Aldón.

"Una relación platónica, él decía que no estaba con otra persona. Es un señor antiguo, muy tierno. Pero todos mis maridos son mayores, yo estaba pasando un bache", explicó Patricia Donoso en el espacio Telecinco, añadiendo después que su affaire, "solo besos, no hubo sexo", ocurrió durante el comienzo del embarazo de Aldón, "hace diez años más o menos". Desde entonces han mantenido una relación de amistad y profesional como demuestran los audios emitidos por el programa donde el torero agradece su apoyo a la abogada y la piropea por unas fotografías que se habían intercambiado.

José Ortega Cano llamó al programa totalmente fuera de control y con un ataque de nervios para negar las palabras de Patricia Donoso: "No sé la vida como está hecha, el momento que se está viviendo... A esa mujer no la conozco de nada, esta mujer es, según ella, amiga de Gloria, mi hija. Nos conocemos porque ella un día se hizo con mi teléfono y me llamó en un viaje que iba de Andalucía a Madrid. Se puso en plan cariñosa y atenta, me decía que su amiga era mi hija Gloria", explicó el torero antes de comenzar a lanzar improperios contra Donoso: "¡Sinvergüenza! ¡Asquerosa!". Ella por su parte le acusó de estar "enfermo" y ser un "mamarracho".

A los pocos minutos fue Gloria Camila quién entró por teléfono completamente rota y sin poder hablar. Tal era su ataque de nervios que tuvo que coger el teléfono su primo Chema, que transmitió las palabras de la hija de Ortega Cano. Según el testimonio de Gloria, fue Patricia Donoso quien escribió a Ortega Cano para apoyarle en esta complicada situación tras su polémica entrevista en El programa de Ana Rosa y todo lo que ha pasado en los últimos mees. Dejó claro que no es amiga "ni de ella ni de su padre". Finalmente decidieron cortar la llamada y no contestar a las preguntas de los colaboradores.

Más acusaciones en el Deluxe

Por su parte Patricia Donoso aceptó la petición del programa de acudir horas más tarde al Deluxe, donde continuó narrando su supuesta relación con el torero. Asegura que en un viaje en AVE en el que iban juntos, mientras alguien les hacía una fotografía, Ortega aprovechó para meter la mano dentro de su pantalón e intentar tocarle el trasero: "Esas cosas no me gustaban. Además yo no sabía que estaba con Ana María Aldón".

"No se dio algo más porque resultó ser soso y me resultó grotesca la situación", continuó la cordobesa residente en Miami. "Es demasiado antiguo. Es interesante como amigo, pero como pareja no. Quiere marcar los tiempos siempre, como las relaciones de antes, como pedir permiso para todo y así no funciona la vida". Ella misma reconoció que estaba casada en aquel momento, pasando un bache sentimental.