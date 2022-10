Gloria Camila rompe a llorar tras ver las polémicas declaraciones de Ortega Cano

Gloria Camila Ortega fue la expulsada del reality de Telecinco Pesadilla en el paraíso con un porcentaje del 62%. La joven, muy emocionada, abandonó el concurso asegurando que había aprendido mucho sobre ella misma pero con muchas ganas de saber cuál es la situación entre su padre, José Ortega Cano, y Ana María Aldón. "Has pensado mucho en lo que estaba pasando fuera. Es hora de que veas un pequeño adelanto", adelantó Lara Álvarez.

La joven se tuvo que enfrentar a las imágenes de su padre del pasado lunes en el El programa de Ana Rosa, cuando pronunció la tan comentada frase "mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña!". "¿Ha dicho mi semen?", le preguntó a Lara. Con cara de sorpresa y sin terminar de creerse lo que acababa de escuchar, Gloria no pudo evitar romper a llorar.

"Cuando he visto a mi padre pues, evidentemente, me duele verle así, pero le amo muchísimo, es un tío que se viste por los pies, le amo, sabía que algo estaba pasando fuera y las sensaciones pues muchas veces acertamos y mira, llegados a este punto…", dijo emocionada.

"He intentado buscar las ganas, pero teniendo esto fuera me tengo que ir fuera. Pero no sé si es mejor dentro o fuera. Mi padre es el mejor, yo tengo mucha papitis y me voy bien y con ganas de llegar y ver todo", confesó tras declarar que no iba a hablar de Ana María Aldón, con quien la relación parece estar completamente rota.

Sobre las imágenes de su todavía marido, Ana María también se pronunció esta semana. "Falta coherencia entre lo que se dice y se hace, entre lo que se hace en público y se hace en privado", dijo, asegurando que hubo "momentos en los que sentí vergüenza y bochorno". "Hoy siento que soy humana y que los demás también lo son, los demás se equivocan, yo también me equivoca".

La diseñadora aseguró también que, pese al perdón público de Ortega, a ella aún no le ha dicho nada. "A mí no me ha pedido disculpas, no necesito ya nada, no pido nada ni espero nada, ya no. Lo he dicho muchas cosas", asegurando que "él se dio cuenta, tarde, y se sintió mal. A mí no me lo ha pedido, pero públicamente ha pedido perdón".