Ana Rosa aconseja a Ana María Aldón que dé "puerta" a Ortega Cano

Tras la comentada entrevista de Ana Rosa Quintana a José Ortega Cano del pasado lunes, la presentadora de El programa de AR quiso dar un consejo a Ana María Aldón, ya que su matrimonio parece estar en las últimas. La periodista le pidió a la todavía mujer del torero que tome ya le decisión sobre continuar o no al lado de su marido.

Tras el shock que provocó la frase "todavía mi semen es de fuerza, vamos a por la niña", Ana Rosa volvió a visualizar las imágenes y confesó: "Yo me he fijado y cuando lo dice, él hace un gesto como si fuese una gracieta".

Sin embargo, segundos después, la presentadora se puso seria para hablar del titular realmente importante que dejó la entrevista Ortega Cano: "Él dijo 'yo sigo enamorado de ella y creo que Ana María no está enamorada de mí". Así, le mandó un contundente mensaje a Aldón: "Si no estás enamorada, yo lo digo de verdad, hay que buscar la felicidad. Si no estás enamorada de la persona y no estás contenta, puerta".

Ana María, no obstante, está reservando su respuesta para el programa de Telecinco donde colabora, Fiesta, conducido los fines de semana por Emma García. Con ellos precisamente vio la entrevista de su marido, y con ellos la comentará el fin de semana.

Según desvelaron en El programa de AR, Ana María ha contado a sus más cercanos que le parece ofensivo que Ortega trate su crisis matrimonial de esta maner,a cuando se está hablando de la etapa final de un matrimonio.