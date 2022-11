Jorge Javier Vázquez desmiente "por ahora" su salto a la política

El presentador Jorge Javier Vázquez atajó el jueves en Sálvame las voces que aseguraban que planeaba saltar a la política madrileña de la mano del PSOE. "No he recibido ninguna propuesta del partido socialista", dijo el de Badalona para negar lo asegurado en el programa radiofónico de Carlos Alsina.

En Más de uno de Onda Cero se especuló con la posibilidad de que Pedro Sánchez ofreciera a una personalidad tan mediática -y tan comprometida con la causa socialista- como Jorge Javier un puesto destacado en el partido y la alcaldía. "Carlos Alsina, te tengo que desmentir, lo siento mucho", dijo.

Jorge Javier también se refirió a las especulaciones sobre su futuro laboral en Telecinco, ahora que Paolo Vasile ha confirmado su marcha como CEO de Mediaset al tiempo que la operación Deluxe contra La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame, culmina su instrucción de cara a un juicio que se presume de lo más polémico.

"Ellos están hablando muy claro, que nadie sabe qué futuro laboral vamos a tener. Uno tiene que ir tomando medidas y comprometerse", dijo, abriendo a la vez la puerta a dedicarse a otras labores.

No obstante, Jorge Javier se esforzó en negar rumores. Y lo hizo "por el amor que le tengo a mi ciudad, porque soy una persona muy comprometida, porque respeto a la política, y porque creo que todo es política y porque la política está en todas partes", dijo, sin necesidad de citar su apoyo a la candidatura de Ángel Gabilondo y sus severas críticas a la gestión de Isabel Díaz Ayuso.

"Primero: juro solemnemente no haber recibido ninguna propuesta por parte del Partido Socialista Obrero Español para ser alcalde de Madrid. Y segundo: si me lo propusieran no la aceptaría bajo ningún concepto. No estoy capacitado, porque me amo mucho a mi ciudad y me parece que es algo muy serio para presentarme y encabezar una lista"

No obstante, el presentador catalán quiso dejar la puerta abierta: "Por ahora… Mañana quién sabe, me tomo demasiado en serio la política para aceptar algo así".