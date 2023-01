La tensión no afloja en la familia Flores. Tal y como asegura el paparazzi Diego Arrabal, David Flores -hijo de Antonio David y Rocío Carrasco- ya no vive con Olga Moreno, la ex del guardia civil.

Embarcada en una nueva relación con Agustín Etienne, su manager, y meses después de haber roto su matrimonio con Antonio David, el joven se ha distanciado, al menos físicamente, de la madre que lo crió en ausencia de Rocío Carrasco.

El joven David Flores, dependiente y con condiciones especiales, decidió al igual que su hermana Rocío abandonar el domicilio materno nada más cumplir la mayoría de edad. Se sucedieron años de convivencia familiar en la casa de Antonio David y Olga Moreno, etapa que naturalmente ha tenido que terminar con la disolución de la pareja.

Arrabal señala que Olga Moreno ha avisado a David Flores de que necesita abandonar su domicilio para rehacer su vida. Por eso, David vive desde hace casi un mes en un apartamento que su padre ha alquilado para ambos en Málaga. También disfrutará de su hija Lola, fruto de su relación con Olga Moreno, las semanas que le corresponda.

David Flores también vive con su hermana Rocío las veces que el ex guardia civil no puede atenderle o no se encuentra en la capital andaluza, de modo que todas sus necesidades están siempre cubiertas sin necesidad de recurrir a Rocío Carrasco, con quien David mantiene un juicio por la pensión alimenticia que ésta obvió pagar.

Cuando David viaja a Madrid se aloja con Marta Riesco, domicilio en el que también reside Antonio David cuando se encuentra en la capital. Pese a las broncas de la reportera con Olga Moreno a costa de, precisamente, la aparición en sus redes sociales de Lola, lo cierto es que su relación con los tres hijos de Antonio David es excelente, indica Arrabal en su canal de Youtube.