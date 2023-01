La drástica decisión de Olga Moreno tras su ruptura definitiva con los Flores

La relación de Olga Moreno con los Flores no pasa por su mejor momento. Aunque David Flores sigue siendo su ojito derecho y continúa viviendo con ella durante el tiempo que le corresponde su hija Lola, pues no quieren separar a los dos hermanos que se llevan estupendamente, no se puede decir lo mismo de su relación con Rocío Flores y Antonio David Flores. El polémico cruce de acusaciones que tuvo lugar hace unos días en redes sociales ha dinamitado por completo la buena sintonía entre ellos.

Todo ocurrió cuando Olga Moreno mostró su enfado por la "excesiva exposición" que se estaba haciendo de su hija menor en las redes sociales tanto por parte de Marta Riesco como de Antonio David y Rocío Flores. La familia Flores, con Marta Riesco como organizadora, celebraron una espectacular fiesta de cumpleaños para Lola y dieron buena cuenta de ella en sus respectivas redes sociales.

Al ver a su hija tan expuesta, Olga escribió un mensaje público en el que dejaba claro que no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo: "Para nada estoy de acuerdo, ni he consentido, ni consentiré la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24 horas".

Ante el aluvión de críticas, Rocío Flores contestó horas después con un demoledor texto en su perfil de Instagram: "Qué pena me da la mierda de sociedad que estamos creando y en la que nos queda tantísimo por avanzar". Añadió que sentía "vergüenza absoluta" por la "cantidad de barbaridades" que recibe "día tras día y minuto tras minuto". Sin nombrar a Olga, y centrándose en los 'haters', Rocío afirmó que a partir de ahora se enfocará en disfrutar de su familia, que es lo único que le importa en esta vida: "El bienestar de los míos y el mío propio".

Más allá de todo esto, Olga Moreno ha intentado alejarse de las polémicas de la familia de su expareja. Junto a su nuevo novio, Agustín Etienne, ha tomado la drástica decisión de no exponerse tanto y apenas se les ha visto juntos desde que se hizo pública su relación. De hecho, habrían llegado a un acuerdo para no aparecer juntos constantemente en redes sociales (su última fotografía la compartieron el 1 de diciembre).

También quiere alejarse de los medios de comunicación, a los que siempre responde amablemente aunque sin entrar en polémicas. De hecho, hace unos días fue interceptada por Europa Press en plena calle y ante las preguntas sobre cómo está su relación con Rocío Flores, ella respondió tirando de ironía: "Todo es maravilloso".