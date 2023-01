Rocío Flores deja atrás su año más difícil con un espectacular desnudo

Rocío Flores ha dado la bienvenida al 2023 posando complemente desnuda. La hija de Antonio David Flores inaugura así el nuevo año con la esperanza de dejar atrás todo lo malo que ha vivido desde que su madre Rocío Carrasco iniciase una campaña pública contra ella en la docuserie Rocío contar la verdad para seguir viva. Complemente renovada por dentro y por fuera, la influencer asume este enero como el comienzo de una nueva etapa en la que tiene previsto cumplir todos sus propósitos y deseos.

Para celebrar esta nueva ‘era’, Rocío Flores ha compartido con sus seguidores una imagen completamente desnuda, algo que hasta ahora no se había atrevido a hacer debido a sus complejos. "365 nuevas oportunidades de vivir, de crecer en todos los sentidos y de ser feliz", escribe la nieta de Rocío Jurado, acompañando el texto con una imagen en la que se tapa el pecho con las manos de forma sugerente y con una mirada completamente arrebatadora. "Os deseo que tengáis un 2023 maravilloso, que tengáis mucha salud y cumpláis vuestros propósitos. El mío no ha empezado nada mal, he tenido la suerte de poder disfrutar de nuestros mayores, de poder abrazarlos y besarlos. Soy muy afortunada", continúa el texto publicado en su perfil de Instagram.

La joven deja atrás su año más complicado, tanto a nivel personal, pues ha vivido la traumática separación de su padre de Olga Moreno, a la que quiere como si fuera su madre, como en el terreno laboral, ya que ha tenido que dejar su trabajo en televisión para evitar hablar de su vida personal. En su lugar, se ha centrado en su carrera como influencer y en cultivar su cuerpo. Ha perdido más de 20 kilos y está encantada con su nueva figura. De hecho, hace menos de un año se sometió a una intervención para mejorar la apariencia de su pecho así como a una lipoescultura con la que ha moldeado sus curvas.

Por el momento no tiene pensado regresar a la televisión, al menos hasta que le ofrezcan un proyecto que la ilusione y que no suponga hablar sobre los trapos sucios de su familia o tener que criticar a su madre.