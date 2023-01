Marta Riesco declara la guerra a la "Señora" Olga Moreno

El descontento de Olga Moreno ha hecho saltar finalmente a Marta Riesco. La nueva novia de Antonio David Flores declara la guerra a la ex de éste en redes sociales después de que esta haya manifestado reiteradamente su descontento por la utilización en los medios de sus hijos con el guardia civil.

¿La hermana de la gran "Señora" me llama personaje?¿Las "prudentes" que no se meten en nada y que jamás hablan de su vida privada? Ya sabemos quién quiere ser personaje y quién no paró hasta conseguirlo a golpes de realities y exclusivas, hablando de unos hijos que no son suyos", ha escrito Riesco en Twitter.

La reportera de la productora Unicorn sale así con todo, haciendo gala de carácter, tras días de discreción mientras Olga Moreno manifestaba su descontento con la pareja tras la ruptura y separación.

Mientras esta guerra mediática da comienzo, y en la que Rocío Flores también tiene un papel protagonista -ella ya ha criticado abiertamente a "la ex"-, Olga Moreno celebra el cumpleaños de su nueva pareja, el manager de famosos Agustín Etienne, con quien mantiene una relación este hace unos meses.

Ambos, no obstante, han tomado la decisión de no aparecer juntos constantemente en redes sociales para, quizá, así controlar mejor el futuro devenir de los acontecimientos. Queda por ver si finalmente Olga aprovecha la mecha encendida de Marta Riesco para decidirse a, por fin, volver a los platós tras mucho tiempo alejada de polémicas televisivas.