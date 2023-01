Carmen Morales confirma su separación de Luis Guerra tras más de una década de matrimonio. La pareja no ha conseguido superar su última crisis y han decidido emprender aminos separados.

Luis Guerra y Carmen Morales iniciaron su historia en 2022, aunque no fue hasta el 2011 que ambos se casaron en una boda celebrada en Ibiza.

"Me costó mucho tomar la decisión de separarme, ha sido muy difícil después de 11 años. Nos queremos mucho, estoy bien, no ha pasado nada entre nosotros, simplemente el desgaste. No estamos enfadados y no dejamos de ser una familia", contó Carmen Morales en el programa Plan de Tarde, presentado en TVE por Toñi Moreno.

La relación con el empresario, en todo caso, es buena: "No estamos enfadados como Shakira y Piqué", dijo con sentido del humor. Calificó la separación como un "proceso" y a su ex como "muy buen tío".

Es más -reveló, ya entrando en el tema laboral- "ya vivo sola, y sin mi hijo. Estoy en un punto en el que estos años me han servido para tener una madurez y saber lo que quiero. Retomo mi carrera con mucha energía y tengo ese punto de madurez que necesito. Vuelvo al teatro".

Su hermana Shaila Dúrcal, que también formaba parte el programa y la entrevista, aseguró que Carmen tiene en ella un apoyo sin condiciones. Ahora viven cerca la una de la otra, ya que Shaila se ha trasladado a Madrid tras vivir muchos años en EEUU y México, y su relación se ha reforzado.

Carmen Morales tiene un hijo de 26 años llamado Christian fruto de su relación con Óscar Lozano. Ya el pasado mes de marzo la propia Carmen confirmó la crisis matrimonial calificándolo de "baches".

Durante la charla con Toñi Moreno las dos hermanas recordaron tiempos pasados de su sus pases, Rocío Dúrcal y Junior, de manera emotiva.