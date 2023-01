El homenaje a José Ortega Cano en San Sebastián de los Reyes, municipio madrileño donde ejerció de pregonero y que acoge el museo taurino donde a partir de este jueves tendrá una sala dedicada a su carrera, dejó momentos inolvidables para su protagonista. Después de unos meses complicados debido a su divorcio de Ana María Aldón, así como los ataques indiscriminados de los que ha sido objeto por parte de Rocío Carrasco, el torero acudió a la localidad arropado no solo por sus habitantes, sino también por personas que han formado y forman parte de su vida como su hija Gloria Camila, Rosa Benito, Rocío Flores o Chayo Mohedano.

Otra de las que no quiso perderse esta velada tan especial fue su gran amiga Isabel Luna, la cantaora con la que se le ha relacionado en los últimos tiempos. La artista acudió al evento no solo para acompañar a su gran amigo, sino también para deleitar a los asistentes con una actuación de flamenco que no dejó indiferente a nadie. Tal fue la emoción vivida, que Ortega Cano no pudo resistirse a bailar junto a Isabel por bulerías. Después, se les pudo ver de lo más cariñosos y compenetrados, sin esconderse de los medios de comunicación allí presentes a pesar de los rumores que han surgido sobre una posible relación y que ellos se han encargado de desmentir.

Sin duda una cara del torero que llevábamos años sin ver, ya que los últimos meses no han sido fáciles para él. A pesar de sus intentos públicos y privados, de solucionar sus problemas maritales con Ana María Aldón, la diseñadora ha dado prioridad a su trabajo en televisión, donde no ha dudado en contar todo lo relativo a la intimidad de su hogar. Tal ha sido el nivel que se ha alcanzado en las últimas semanas, que el torero se ha visto obligado a amenazar a la madre de su hijo menor con tomar medidas legales contra ella si no cesan sus ataques hacia él y su familia.

Como era de esperar, Ana María Aldón no acudió al evento celebrado en San Sebastián de los Reyes, pero sí lo hizo el hijo que tiene en común. No obstante, José Ortega Cano estaba lo suficientemente bien acompañado como para no echar de menos a nadie. Para la que sí tuvo palabras fue para Rocío Jurado, a la que siempre tiene en su memoria y que tanto hubiera disfrutado "en un día así": "Si estuviera viva y viera todo esto le encantaría, porque Rocío era muy torera. Puede que esté por aquí escondida. Me hubiera dicho, 'José, cuídalo todo muy bien".