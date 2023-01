La entrevista de Risto Mejide a Tita Cervera en el programa Viajando con Chester que se emitirá este martes en Cuatro puede suponer un antes y un después en la vida de su protagonista. Como se ha podido ver en los avances que la cadena ha ofrecido del contenido del espacio, el publicista formula a la baronesa una pregunta que siempre ha estado en el aire: "¿El padre de las niñas es tu hijo, Borja Thyssen?". Una pregunta "claramente pactada" que, tal y como han señalado en la Crónica Rosa, podría hacer mucho daño a las hijas de Tita.

"Tita dejándose preguntar si Borja es el padre de sus hijas. Eso es lo más fuerte, y mira que hemos vivido cosas, que ha aparecido nunca en televisión. Esto no es crónica rosa, es crónica negra. Es criminal", ha afirmado Federico Jiménez Losantos, recriminando a la baronesa que haya permitido que se le realice esta pregunta en un programa de televisión, "señalando" para siempre a sus hijas.

El director del espacio matinal de esRadio considera que el caso es de tal gravedad, que tendría que actuar el defensor del menor: "Debería actuar de oficio. A estas menores las van a destruir. Se supone que el Ministerio Público es en beneficio del ciudadano que no se puede defender. Una menor no se puede defender. Es para coger a su madre y decirle: 'No te quiero ver más en la vida'".

Según la información aportada por la periodista Paloma Barrientos, el programa se grabó "hace un par de meses" en el museo de Málaga. La pregunta de Risto a Tita habría "enfadado" tanto a Borja, que está estudiando tomar medidas legales contra el programa: "Hay dos niñas que son menores de edad y puede haber incluso una actuación contra el programa (...) La entrevista está claramente pactada".

Por su parte, Isabel González, subdirectora del espacio, ha recordado que al tratarse de un programa grabado y editado, Tita podría haber pedido que se eliminase esa parte de la entrevista: "Ella podría haber pedido que se retirase esa pregunta de la edición. Esta pregunta no solo daña a las niñas, daña también a Borja, a Blanca y los hijos de Borja, que también tienen algo que decir". Además, se ha preguntado: "¿Quién ha sido el artífice de este rumor? ¿Por qué este rumor lleva años de redacción en redacción?".

Para Jiménez Losantos, la emisión de esta entrevista producida por La fábrica de la tele supondrá para las niñas "un golpe estructural en su propio ser" y para Borja "una canallada monumental".