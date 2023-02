'Sálvame' destroza a Lydia Lozano: desvelan que frecuenta locales de intercambio de parejas

Sálvame vuelve a arremeter contra uno de sus colaboradores, en este caso Lydia Lozano, uno de sus objetivos favoritos. Carmen Alcayde aseguró en el directo del miércoles que ella y su marido, Charly, eran clientes del local de "intercambio de parejas" del que la Policía desalojó este fin de semana a Froilán, solo que en su horario de after.

Se trata de un negocio con triple función, de local "swinger" pero también de sauna (llamada Wet) y after (Clandestino). Lozano no estaba en plató pero ya ha reaccionado a las palabras de su compañera.

Jorge Javier Vázquez añadió más leña al fuego asegurando que "la información que le está llegando al programa es que la visita de Lydia no es algo esporádico, es algo habitual". Un testigo enmascarado compareció confirmando que "la he visto cuatro veces allí, siempre con su pareja, pero no siempre con ella a lo largo de toda la noche. Ella es una persona muy deseada allí", dijo en referencia al club de intercambio.

No es la primera vez que la colaboradora y su marido, Charly, afrontan rumores que apuntan a que son pareja abierta. Ella, no obstante, nunca se ha manifestado al respecto y de hecho lo desmiente.

Lozano ha llamado enfurecida y toma como "un ataque" los hechos. Una nueva traición que se suma a otros y que rubrican la decepción de la colaboradora con el programa y, esta vez, con Carmen Alcayde. "Yo a ti nunca te hubiera hecho esto", le ha dicho. "Ya tienes una amiga menos", le ha hecho saber Charly por otro lado.

Recientemente la colaboradora tuvo que ser operada de una vértebra en un hospital madrileño. Una intervención que afectó mucho a Lydia Lozano y por la que, en su momento, no recibió el apoyo esperado de sus compañeros de La Fábrica de la Tele.