Gloria Camila, sobre el polémico nuevo fichaje de Telecinco: "Nunca me equivoqué"

La guerra mediática entre los Aldón y los Ortega parece inevitable. A pesar de que el divorcio de José Ortega Cano y Ana María Aldón se ha resuelto de manera pacífica por el bien del pequeño que tienen en común, otros miembros de la familia parecen dispuesto a dinamitar la paz.

Una de las candidatas a ello es Gema Aldón, que lleva meses asegurando que guarda muchos secretos sobre la familia de Ortega que, de salir a la luz, acabarían con la imagen que tenemos de ellos. Un silencio que podría romperse en su más que posible participación en el programa Supervivientes, que se encuentra en pleno proceso de casting.

El nombre de Gema ha sido uno de los primeros en salir a luz y Gloria Camila no ha tardado en dar su opinión en redes sociales sobre este posible fichaje. "Enhorabuena Gema and company. Os felicito por el buen representante que habéis tenido para gestionar todo esto, y también porque lo habéis hecho de puta madre hasta conseguir lo que queríais", ha escrito tirando de ironía. Y concluye: "Nunca me equivoqué. Espero que recojas mucha yuca", añade, haciendo referencia al comentario "racista" que pronunció Gema durante su última aparición en el Deluxe donde denominó a Gloria como "recoge-yuca".

Más tarde, y sin hacer referencia a Gloria Camila, Gema Aldón también utilizaba las redes para contestar: "En la vida se necesita tener tres cosas: La humildad de no sentirse superior a nadie, el coraje de afrontar cualquier situación y la sabiduría de callar frente a la estupidez de ciertas personas". Sin confirmar su participación en el programa de Telecinco, la hija de Ana María Aldón aseguró que "se vienen cositas" y añadió que ella no está dispuesta a recoger yuca: "Me las como".

Por lo el momento la cadena no se ha pronunciado sobre este fichaje aunque ya se encuentra en plena promoción de la temporada que presentará una vez más Jorge Javier Vázquez. El reality llegará cuando termine la segunda entrega de Pesadilla en El paraíso que ya ha entrado en recta final y que proclamará a su ganador en los próximos días.