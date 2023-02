La histórica guerra entre Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada vive uno de sus momentos más agrios. Hace unos días la socialité aseguró que la diseñadora de moda había vuelto con Luis Miguel, ‘el chatarrero’, y había dejado plantado a su novio José Manuel Díaz-Patón. Esta información ha molestado al abogado que, aunque siempre se ha mostrado discreto en todo lo relativo a su relación con la diseñadora, no ha querido dejar pasar la oportunidad de contestar frente las cámaras de Europa Press.

El letrado califica de "poco elegantes" las palabras de Lomana, hacia la que asegura que "no tiene nada en contra": "A ver, me ha parecido muy poco elegante. Mira, Carmen, no tengo nada en tu contra, no he contado nada de lo nuestro así que haz el favor de no referirte a mí y decir que Ágatha está con ‘el chatarrero’, que está enamorada de él ni nada por el estilo. Yo no he contado nada de ti y si tienes un ataque de cuernos, tienes mi teléfono y me llamas. Haz el favor de ese tipo de cosas no airearlas", ha confesado, dando a entender que tuvo algo en el pasado con Lomana que esta no habría superado.

Díaz-Patón no quiso ahondar en este pasado en común con la empresaria pero tampoco está dispuesto a consentir que se cuenten falsedades de la mujer con la que comparte su vida. A pesar de la repercusión que pueden tener sus palabras, el abogado se muestra tranquilo y pide una vez más que sus cuestiones privadas sigan siendo así, "privadas": "Lo único que digo es que, por favor, mis cuestiones son privadas todas".