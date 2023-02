Tamara Falcó se convirtió este jueves por la tarde en la más buscada de la Mercedes-Benz Fashion Week. La hija de Isabel Preysler acudió al espectacular desfile de Pedro del Hierro, Ópera Prima, además como diseñadora de cuatro de las propuestas que se vieron sobre la pasarela madrileña. "Me gusta ver a la mujer favorecida. Una mujer muy femenina, con tejidos vaporosos, colores neutros que podamos llevar y con lo que estés guapa", dijo.

Sin embargo, su reciente reconciliación con Íñigo Onieva, con quien pasará por el altar el próximo mes de julio, es lo que más titulares acapara desde hace semanas. Entre una nube de fotógrafos y medios de comunicación, la empresaria nos atendió con su habitual sonrisa y carisma. "Estamos con todos los preparativos de la boda, emocionada, nerviosa... Es todo emocionante. Tenemos muchos amigos detrás que nos están ayudando así que bien", confesó, y lo que pide sobre todo para el día de su boda es "que no llueva".

Tamara Falcó, junto a Íñigo Onieva, muy emocionada viendo sus diseños para Pedro del Hierro #MBFWMadrid pic.twitter.com/sqTBIcci80 — Marta (@martagchic) February 16, 2023

Íñigo se está volviendo a ganar a Tamara y además está muy implicado en los preparativos de la boda. "Me ha intentado sacar cómo es el vestido pero no lo ha conseguido", bromeó, y tampoco la insistencia de la prensa consiguió sacar el mínimo detalle. "Quizás sea clásico, no tengo claro si llevaré dos vestidos...".

La semana pasada se conoció que Tamara ha elegido la firma española Sophie et Voilà para que diseñe el vestido que llevará el día de su boda. "Me encanta lo que hacen y que sea moda española. Además quedaba poco tiempo y que vinieran mi madre y mis amigas a verlo", aseguró. "Les enseñé mi idea a las diseñadoras y les encantó, a Juan Avellaneda, a mi madre...". Cabe la posibilidad de que lleve tiara y bromeé con ella al respecto: "Te paga todo", dije, lo que le sacó una sonrisa.

Es posible que pronto veamos a Tamara convertirse en madre porque según ella, "no me queda otra". "Siempre he dicho que si encuentro a la persona adecuada...", confesó, negando que ahora mismo esté embarazada.

¿Y qué opina su entorno más cercano de que haya vuelto con el hombre que tanto daño le hizo? "Mi madre se quedó muy sorprendida y también mis amigos. Me decían que tenía que darles un poco más de tiempo porque solo veían la parte negativa de la relación", confesó. "En año nuevo me di cuenta de muchas cosas (...) Él hizo sacrificios e hizo lo que tenía que hacer", aseguró defendiendo a su futuro marido.

Tamara, encantadora como siempre

En cuanto a Íñigo, se limitó a posar con ella en el photocall y sonreír ante las cámaras. Eso sí, regaló un beso a los fotógrafos para dejar claro su amor por Tamara. Sin embargo, Libertad Digital pudo charlar con él minutos antes de que comenzara el desfile y se mostró muy simpático en todo momento. El prometido de Tamara es muy guapo y alto, algo que seguro ha enamorado a la hija de Isabel Preysler a pesar del bache que pasaron por la infidelidad.

Le comenté que los medios defendimos mucho a Tamara cuando salieron a la luz sus imágenes besándose con otra mujer en el festival Burning Man, algo que entiende perfectamente. "Entiendo muy bien que defendierais a Tamara y no a mí, pero ahora ya estamos muy bien, contentos y felices", confesó con una sonrisa, ahora que su futura mujer le ha perdonado.

Por último, quiso hacer una puntualización sobre la información que ha trascendido sobre la redada policial que hubo en el local Lula de Madrid, donde Onieva trabaja como director de imagen y relaciones públicas, y es que tuvo lugar la semana pasada. La actuación policial se saldó sin detenidos, pero con varias incautaciones de droga y algunas actas por consumo y tenencia de sustancias estupefacientes.