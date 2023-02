¿Qué fue de Alicia Senovilla, la nueva enemiga de Belén Esteban?

5 / 10

Belén se defiende aseguran que lleva más de veinte años sin saber nada de Senovilla y que actualmente no tienen relación. No obstante se muestra molesta con la presentadora que según Belén “aprovecha cualquier photocall para nombrarme". Además, niega que sea su descubridora o la ‘salvase’: “Yo me salvo sola. La productora fue quien confió en mi".