La demoledora "TQG", el nuevo tema de Shakira y Karol G contra Gerard Piqué y Clara Chía

Tras varias semanas de espera el nuevo tema de Shakira junto a Karol G ya está disponible. Y, como era de esperar, al igual que "Session 53" está repleto de referencias a su ex Gerard Piqué y la ruptura sentimental.

El nombre del tema es "TQG (Te quedé grande)" y en él abundan también guiños más bien desfavorables a Anuel AA, el cantante portorriqueño que salió con la compañera de canción de Shakira, Karol G.

En menos de una hora el tema musical, que forma parte del álbum La Biochota, ha recogido un millón de visitas, por lo que es muy probable que bata el récord logrado por "Session 53".

El álbum cuenta con colaboraciones de Carla Morrison, Romeo Santos, Bad Gyal y Quevedo, entre otros.

Shakira deja entrever en el nuevo tema que, efectivamente, Piqué intentó volver con ella estando ya con Clara Chía, y que pese a que la ruptura le dolió, ahora está en otro momento de su vida. "Hasta la vida me mejoró", dice en una determinada estrofa.

Vuelve a citar la "monotonía" de su relación, motivo de un tema anterior, y enfatiza que "errores no repito", dejando sin duda a Clara Chía si Piqué no intentó volver con su ex tras la infidelidad.

La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo me superaste (Ey) y te conseguiste nueva novia (Novia)

Lo que ya no sabes es que tú todavía me está' viendo toa' la historia' (Papi)

¿Bebé, qué fue? ¿No pues que muy tragaíto'?

¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito (Papi)

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió

Pero ya estoy puesta pa' lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

Y eso e' lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró

Por acá ya no eres bienvenido

Vi lo que tu novia me tiró

Eso ni me da rabia, yo me río, yo me río

Tú te fuiste y yo me puse triple «M»

Más buena, más dura, más leve

Volver contigo never, tu eres la mala suerte

Porque ahora la' bendicione' me llueven

Y quiere volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Yo diciendo que era monotonía, y ahora quieres volver

Ya lo suponía, dandole like a la foto mía

Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca' todavía

Bebé que fue, no pues que muy tragaito'

Que haces buscando un helao' si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Deja de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito