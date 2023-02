Tamara Falcó reapareció en el plató de El Hormiguero para presentar al público su vestido de boda y desvelar más detalles del enlace que tendrá lugar el próximo mes de julio. Y lo hizo presentando el anillo de pedida de matrimonio que le ha entregado Íñigo Onieva en su versión definitiva tras el primer intento.

Tras su viaje a Bilbao y la comida con Carolina Molas, madre de Íñigo, con la que Tamara Falcó despejó dudas sobre su buena relación con ella, la marquesa ha desvelado detalles muy golosos sobre su vestido de novia, que -anticipó- "no todo el mundo va a entender" porque, de hecho, "mi madre y mi hermana no lo han entendido".

A ella, no obstante, le "encanta", pese al rechazo inmediato que suscitó en su hermana Ana Boyer. "Vi ese vestido, la inspiración y le dije a mi hermana ‘Ana te tienes que casar con ese’ y me dijo ‘con eso no me caso’". Ella insistió: "Volví a ver la foto y se lo enseñé a las chicas de 'Sophie et Voilà' y me dijeron ‘nos encanta esa inspiración’".

Tamara ha seguido jugando al misterio con Pablo Motos y ha comentado sobre el vestido que "no hay cola o sí", dejando en el aire uno de los aspectos más importantes del traje. Eso sí, ha confesado que, aunque en un primer momento no entendió el estilo, "a mi madre sí le gustó, pero la moda es una forma de expresión, para mi hermana no era su vestido".

El vestido, pese a no ser del gusto de todos, ha recibido críticas sobre lo adecuado que resulta para ella. "Has conseguido un vestido que es muy tú", ha dicho la marquesa sobre las opiniones del secreto mejor guardado de su boda.

Todo ello en una semana de lo más movida para la marquesa, que el pasado martes se cayó delante de los fotógrafos a su salida de la cena de San Valentín con Íñigo Onieva. Después, la hija de Isabel Preysler marchó a Bilbao para conocer de primera mano su vestido y cenar con la madre de Íñigo, despejando rumores de su mala relación.

Desde que Tamara e Íñigo anunciaran públicamente que se habían dado una segunda oportunidad en el amor, mucho se ha hablado de la distancia que había entre los familiares del empresario y la Marquesa de Griñón. De hecho, se llevó a asegurar que estaban bastantes molestos por cómo se había gestionado la ruptura y por las declaraciones que ésta tuvo en los medios de comunicación.

Nada más lejos de la realidad, parece que todos han conseguido olvidar lo que pasó hace tan solo unos meses y han respeto la oportunidad que los dos tortolitos se han querido dar en su relación sentimental. Tanto es así que ni Isabel guarda rencor a Íñigo ni Carolina a Tamara por lo que pudiera haber dicho en el pasado sobre su hijo.