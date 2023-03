Isabel Preysler pierde su guerra mediática con Vargas Llosa: "Las cosas pasan por algo"

Isabel Preysler parece haber vuelto poco a poco a su lugar tras sus ataques mediáticos a Mario Vargas Llosa. Tras la ruptura, la humillada socialité recurrió a ciertas antenas mediáticas para formular ataques a su ex, ocupado en esos momentos en recibir su lugar en la Academia Francesa.

La excusa eran unos supuestos ataques de Mario Vargas Llosa a sus hijos, en concreto a Tamara Falcó. Unas palabras que no se han oido de boca de Vargas Llosa, que no se ha tenido sino amables palabras para el entorno de Preysler tras haber vuelto a su nido familiar con sus hijos y su ex. Patricia Llosa.

Ahora, y quizá tratando de retornar las aguas a su cauce sin hacer daño, Preysler insiste en Hola, pero en términos distintos. "Al final, las cosas siempre pasan por algo. Yo, no solo he pasado página, sino que he cambiado de libro", ha dicho en unas breves declaraciones.

"No hemos vuelto a hablar", ha dicho también Preysler, que certifica por tanto que todos los canales de comunicación con el Premio Nobel ya están rotos.

La operación mediática de Preysler contra Llosa parece haberse relajado, no obstante. Federico Jiménez Losantos en la crónica rosa de esRadio aseveró que, respecto a las acusaciones del entorno de la socialité de que el escritor no habría pagado nada de su estancia en Villa Meona, en realidad lo que ha ocurrido es que "no ha salido la historia económica" sobre este punto. "Y no ha salido porque Mario no ha querido y ella lo sabe. Pero ella sigue diciendo que habla mal de mí".

Tras esto y las buenas palabras en Hola de Julio Iglesias asegurando que su ex es "excepcional" y "ejemplar", y que todo lo que le había ocurrido era "injusto", los ánimos de momento parecen haberse templado, sin que Preysler no obstante haya dado su brazo a torcer.