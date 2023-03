Isabel Preysler, sobre Mario Vargas Llosa: "Pasé página hace mucho tiempo"

Isabel Preysler como siempre genera una gran expectación y este martes ha acudido a los premios ELLE Women Summit que cada año otorga la revista Elle a las mujeres emprendedoras que destacan por su liderazgo en la sociedad y su contribución para visibilizar el talento femenino. Allí ha hecho entrega de un premio a la diseñadora Johanna Ortiz, de la que además lucía un elegante diseño.

La ‘reina de corazones’ no ha querido hacer declaraciones a excepción de Libertad Digital y esRadio, a quién ha confesado cómo está viviendo la futura boda de su hija Tamara y cómo se encuentra su corazón tras su sonada ruptura con Mario Vargas Llosa.

Isabel Preysler y Johanna Ortiz

Al preguntarle por el enlace de su hija con Iñigo Onieva, Isabel ha confesado que todavía no ha elegido su vestido elegido, que ha visto algo pero todavía no hay nada decidido. Además ha comentado que su hija está feliz con los preparativos: "Si Tamara está feliz, yo estoy contenta", ha dicho. Además, al afirmarle que ella después de tantísimos años es la que más expectación crea en los medios ha confesado feliz: "Tamara desde hace mucho tiempo me ha quitado el puesto".

Con respecto a su ruptura con Mario Vargas Llosa no ha podido ser más clara: "La página la pasé hace mucho tiempo". Con estas palabras deja claro que lo suyo con el premio Nobel está más que superado y ahora está centrada en ella misma y en su familia.

Al preguntarle si celebró su 72 cumpleaños el pasado 18 de febrero, Isabel ha hecho gala una vez más de su gran sentido del humor: "Mi cumpleaños no lo celebro porque ya tengo muchos".