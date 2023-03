¿Se casarán María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi?

Ambos tienen, por separado, varias experiencias sentimentales, parejas que no terminaron de cuajar en el tiempo. Y ellos parecen haberse dado una nueva oportunidad, teniendo muy en cuenta que ya no son mocitos, pues pronto llegarán a la frontera del medio siglo de vida; ella, María José Suárez, de cuarenta y ocho años, y él, Álvaro Muñoz Escassi, con uno más. El tiempo vuela. Y aunque para el amor no hay que tener en cuenta el calendario, según qué casos, pero ambos, que son padres cada uno por su cuenta, tal vez deshojen este año la margarita de marras y decidan darse el sí para la boda. Que aún no tiene fecha, ni ambos lo han dejado caer en público. Lo único que sabemos es lo dicho por la sevillana: desecha la idea de tener un hijo con él. ¿Se siente mayor para ello? Prudente, lo es.

María José Suárez es natural de Coria del Río, nacida el 1 de marzo de 1975, que alcanzó el título de Miss España en 1996. Desde entonces ha aparecido en la prensa rosa asiduamente, no sólo por su indiscutible belleza. También recordamos su paso por Televisión Española cuando presentó, junto a otra Miss, Juncal Rivero, Noche de fiesta, entre el año 2000 y 2004. Asimismo fue anteriormente presentadora de otros eventos, como Miss y Míster España en 1991.

La asiduidad en las revistas del corazón obedece a su biografía amorosa. Se casó en 2018 en una ceremonia griega que por lo visto duró tres días con el consiguiente alborozo de sus invitados, con el empresario catalán Jordi Nieto, que estaba divorciado, del que se separó tres años más tarde. Tuvieron un hijo, Elías, nacido en 2017. Si bien llegó la Miss a aquel matrimonio muy enamorada, lo cierto es que con antes también lo estuvo de un conocido tenista, Feliciano López, con el que pasó cinco inolvidables años. Perdió entonces un bebé que esperaba, a los tres meses. Mas el campeón la dejó luego por Alba Carrillo, para luego llevarse un chasco con ésta, que aireó en los programas de la telebasura sus intimidades. Entre tanto, María José Suárez tuvo otras parejas, de menor duración: cierto ingeniero austriaco, un jinete, medio año con Javier Lorenzana. Y ya un día apareció en su horizonte el muy afamado seductor Álvaro Muñoz Escassi.

El currículo sentimental de este caballero, nacido en noviembre de 1974, le hace ser candidato a una posible lista que pudiera elaborarse con la identidad de los hombres más conquistadores de los últimos tiempos: no haría mal papel y estaría entre los más afortunados. Fue en 2002 cuando supimos que "roneaba" con Vicky Martín Berrocal, tras el matrimonio roto de ella con Manuel Díaz"El Cordobés". Muñoz Escassi reapareció en las publicaciones del "cuore" al emparejarse con Lara Dibildos, hija de la veterana presentadora y actriz Laura Valenzuela. Tuvieron un hijo, bautizado con el nombre paterno y él se despidió de su amada a los dos años de conocerse. Decepción para Lara, Laura y mi inolvidable amigo, el productor José Luis Dibildos. Prosiguieron las andanzas amatorias de Álvaro: con la ex de Pepe Navarro, Eva Zaldívar; la presentadora televisiva Mireia Canalda, con una actriz mexicana, Patricia Martínez, también a partir de 2013 con otra actriz y presentadora de ¡Mira quien salta!, Sonia Ferrer, quienes mantuvieron dos años una tórrida relación, luego ya rota con otra guapa en curso, Jessica Bueno. Se había casado con Raquel Bernal. Llegado 2015 nos enteramos que era padre de una hija veinteañera, Ana, de madre alemana, Mercedes Barrachina, con la que se unió contando él diecinueve años y ella treinta y dos. Por el historia resumido, queda clarísimo que a Álvaro Muñoz Escassi le gustan las mujeres más que a un tonto un chupete.

Retornando a su actual compañera, María José Suárez: celebraron la entrada de 2023 en la República Dominicana, cuando ya llevan un par de años en amor y compañía. Es jinete y jugador de polo profesional. En cuanto a María José Suárez, vive como modelo, y nunca rompió sus lazos con la ciudad que la vio nacer, donde tiene en propiedad una vivienda, es muy amiga de Eva González, la mujer de Cayetano Rivera, con el que de vez en cuando riñe y aparece en la prensa en seguida haciendo las paces. Los cuarenta y ocho años de María José no han hecho mella en su estupenda figura, de lo que ella es tan consciente, tanto que en su cuenta de Instagram publicó una imagen suya, desnuda en una playa, en posición digamos de gran belleza estética. Las que pueden… ¡pueden hacerlo! Inútil fingir cuando el cuerpo ya no es lo que era. Ellas, siempre lo saben y están hartas de mirarse al espejito mágico.