Georgina Rodríguez se emociona en 'El Hormiguero' al recordar la muerte de su hijo

La plataforma Netflix ha comenzado la promoción de la nueva temporada de Soy Georgina, el exitoso reality protagonizado por Georgina Rodríguez. El próximo día 24 de marzo se estrenará la nueva tanda de capítulos donde sus seguidores podrán volver a seguir las andanzas de la influencer en su agotadora vida de millonaria.

Este miércoles la de Jaca acudió como invitada a El Hormiguero para hablar sobre los temas que tratará la segunda temporada del reality, asegurando que ha sido un año "muy agridulce" para ella. Junto a su pareja Cristiano Ronaldo esperaba con ilusión el nacimiento de sus mellizos pero uno de ellos falleció. Aunque recuerda este momento "con mucho dolor" agradece el apoyo que sintió por parte de su pareja, su familia y sus amigos: "He podido compartir esta tragedia con mi gente. No hay explicación", explicó emocionada al hablar de este periodo "de oscuridad que dio paso al amor".

Confiesa que aunque trató de ocultar cómo se sentía durante las grabaciones de la serie de Netflix, finalmente no pudo hacerlo y se ve reflejado. Por este motivo, tomó la determinación de elegir ella misma a la directora que se haría cargo de la nueva temporada. En la grabación de la primera tanda de capítulo "conectó mucho" con una persona del equipo, a la que más tarde le encargaría la segunda temporada.

A toda esta "lucha emocional" se ha sumado la mudanza de toda la familia a Arabia Saudí para acompañar a Cristiano en su nueva andadura deportiva. Allí, Georgina ha iniciado una nueva rutina que la mantiene ocupada todo el día: "Madrugo, me encargo de mis empleados, hago shootings, el reality...". Aunque su prioridad serán siempre sus cinco hijos: "A ellos les dedico todo el tiempo del mundo".

Señala que trata de inculcar "una buena educación" en sus cinco pequeños con el fin de que sean conscientes de lo privilegiados que son: "La gente no está obligada a que te traten bien porque seas hijo de (…) Les digo que la comida no se deja, sino para merendar. A veces ven vídeos de niños que no tienen nada y les digo que eso es lo que les puede pasar. Me veo y me identifico con ellos, pero es que tienen que comer (…) En el cole hay veces que les pegan, no les defienden y se hunden. Llegó uno de ellos llorando y le dije que, con lo que 'canea' en casa si no se sabía defender".