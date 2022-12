Georgina Rodríguez ha vuelto a conceder una entrevista donde muestra su faceta más íntima y personal. Esta vez ha sido en Elle, donde la modelo, empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo posa en exclusiva y se sincera sobre su momento vital.

Resulta de sobra conocida la tragedia vivida por la pareja este año, bendecida por el nacimiento de uno de sus mellizos pero la muerte del otro. "Este año ha sido el más complicado de mi vida. El momento más feliz se convirtió a la vez en el más triste. Es algo que me acompañará de por vida y que no podremos olvidar", asegura Georgina.

No obstante, la joven se muestra en la entrevista -realizada justo antes de su marcha a Qatar por el Mundial- preocupada por cómo se percibe su imagen mediática. "Soy la novia del mejor futbolista del mundo, pero no hace falta que la gente –y muchas de ellas mujeres– lo utilice de manera despectiva".

Georgina es consciente de la posición que ocupa gracias a Cristiano, pero tiene claro cuál es su identidad al margen de eso: "Claramente mi relación con él ha permitido que cumpla muchos de mis sueños, pero siempre, tanto antes como después de conocerle, he puesto la misma pasión en todo lo que he hecho... Siendo limpiadora, dependienta o modelo".

No tiene inconveniente, por tanto, en hablar de su amor en estos términos: "Cristiano y yo nos enamoramos a primera vista, cuando le vi por primera vez sentí que el tiempo se paró. Nunca había visto un hombre tan apuesto".

La modelo y empresaria también se refiere a los principales rumores que afectan a su vida familiar y como madre de los hijos de Cristiano. Desmiente cualquier atisbo de mala relación con su familia política y se reivindica como madre entregada: "Mis hijos son lo más importante que tengo y cada paso que doy lo marcan ellos. Soy una madre omnipresente en su evolución. A veces me llaman pesada, pero es que no quiero perderme nada".

Finalmente, Georgina Rodríguez también se explaya en torno a la fama, que a la vez que le ha "privado de la libertad que con el anonimato tenía, también me ha dado cosas que nunca hubiera podido conseguir sin ella: alfombras internacionales, portadas de revista, campañas... Es un sueño hecho realidad".

Muy sincera, considera que la vida le ha enseñado "a adaptarse a cada momento y a cada situación y a no olvidar de dónde vengo ni de adónde voy. Cuando no tenía nada sólo me hacía falta el amor de mi familia y, ahora que lo tengo todo, valoro aún más ese entorno que siempre me ha cuidado".

"Cuando recuerdo mi infancia siento cierta melancolía: fueron años muy bonitos, sin lujos materiales, pero con el mayor de todos los que conozco: amor incondicional", afirma también.