Esther Doña desvela de qué conoce a Cristiano Ronaldo y su "esotérica" confusión

Esther Doña acudió un día más a Y ahora Sonsoles en calidad de colaboradora, y allí desveló de manera inesperada que conoce a Cristiano Ronaldo.

"Estuvo en La Finca varias veces cuando llegó a Madrid, estaba buscando casa y vino varias veces porque le encantó nuestra casa". Doña asegura que de ahí nació una "pequeña relación de amistad" de la que no quiso presumir, ya que "hace muchísimo tiempo" de ella.

Esther Doña, que no contesto a si tiene el móvil de Cristiano Ronaldo y que aseguró que siempre venía acompañado de "varias personas", sí quiso contar una "anécdota" que a su juicio demuestra "lo maravilloso que es como persona"

"Estaba cenando en la terraza una tortilla y él entró. Yo no lo había visto, me cogió por por los hombros, y me dijo: 'Ni se te ocurra levantarte que eso frío está malísimo".

En todo caso, "no se llegó a un acuerdo" con la casa, que no obstante le gustó mucho al igual que "los coches que teníamos".

Y entonces Esther Doña cometió un divertido gazapo que ella se tomó con buen humor: queriendo decir que Cristiano era muy aficionado a las bebidas isotónicas le salió "esotéricas", algo que Isabel González y Daniel Carande, colaboradores que se sentaban con ella en el programa de Sonsoles, corrigieron inmediatamente.