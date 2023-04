Ana Obregón calla bocas: "Soy su abuela y quién sabe, a lo mejor el niño también llega algún día"

Lo que muchos sospechamos e incluso verbalizamos de forma indirecta por miedo a posibles demandas se hace efectivo este miércoles en la portada de Hola: Ana Obregón es la abuela de Ana Sandra Lequio Obregón, hija biológica de, Aless, su hijo fallecido y de una madre gestante.

La exclusiva más esperada de la década llega este miércoles a la portada de su revista de cabecera en un reportaje de doce páginas en el que Ana presenta a su nieta. A la hija de su hijo. A la persona que ha devuelto la luz a su vida y que va a callar a todos los que llevan una semana criticándola. "Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él". "Creo que me llamará Bela, como Aless a su abuela".

Ana recibe a Mamen Sánchez en un apartamento luminoso con vistas al mar cuya ubicación se omite. Podría ser perfectamente el complejo Setai en Miami. Explica que la bebé, nacida el 20 de marzo, es muy buena, comilona, dormilona y tranquila. "Ana duerme poco, vigila el sueño de su pequeña, dice que tiene ojeras y que hace semanas que no va a la peluquería". El reportaje es un homenaje al fotoshop: hasta la niña parece retocada.

Pero Ana empieza a hablar con esa verborrea tan natural y característica suya y acaba consiguiendo con sus palabras que se nos salten las lágrimas y que entendamos, aunque sea rocambolesco, qué la ha llevado a hacer esto. "Tomé la decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada el día que mi niño se fue al cielo. Lo que la gente no sabe es que ésta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo y así nos lo comunicó a su padre y a mí una semana antes de fallecer (...) Esto se llama testamento ológrafo y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento. Pero este documento existe y es legal".

"Las muestras de esperma de Aless estaban conservadas en Nueva York", aclara a los que dudan. "Aless ya estaba muy mal y nos dijo que, si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida. Desde ese momento, lo único que me ha permitido seguir viviendo cada día, cada segundo, es cumplir la misión de Aless de traer al mundo a su hija".

Ana, que no tiene un pelo ni de ignorante ni de inculta, se defiende de las críticas: "Este debate es absurdo, esta técnica de reproducción asistida se lleva haciendo muchísimos años". "En España estamos en el siglo pasado". No piensa consentir ninguna crítica: "Nada más que la de un padre o una madre que hayan enterrado un hijo. Solo ellos son los que pueden opinar y los que me pueden entender (...) Estos últimos veranos no he sido capaz ni de bañarme en el mar. Me sentía culpable de disfrutar de algo y ahora, en cambio, no me siento culpable".

Y si alguien tiene dudas sobre la nacionalidad de la niña, aclara: "Todo es legal. La niña ha nacido en América y va a tener pasaporte americano y doble nacionalidad. Legalmente es mi hija y así aparece en el pasaporte. La registraré en el Consulado español y luego puedo traerla a casa".

Si alguien piensa que esta decisión es fruto de la improvisación, nada más lejos de la realidad: "Ha sido muy difícil. El embarazo no se produjo al primer intento, ni mucho menos. Han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible y a empezar de nuevo". Y habla abiertamente del suicidio, aunque sin nombrar la palabra: "Esto es lo que me ha mantenido con vida. Es que si no fuera por esto, yo ya no estaría aquí (...) Tengo la suerte de poder dejarla en muy buena situación cuando yo no esté. Y hasta entonces, tengo todo el amor del mundo para darle", añade para los que hablan de su edad. Y explica por qué tanto secretismo: "He tenido muy mala suerte en la vida y pensaba ‘Hasta que no la tenga en mis brazos y vea que está bien y que está sana no voy a decir nada (...) Yo lo que siento cuando la abrazo es como que abrazo a mi hijo, porque en el fondo estoy abrazando a mi hijo. Es lo único que me queda vivo de él".

Y si alguien piensa que la historia ha terminado aquí, que tomen nota. Ana no ha elegido el sexo de su bebé y no lo va a hacer con los siguientes: "Me hubiera gustado también niño, pero, ¿quién sabe? Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día".

Lequio rompe con Obregón, según Semana y Diez Minutos

Ante la imposibilidad de competir con una exclusiva como la de Hola, Semana y Diez Minutos se centran en la Cara B de la historia: cómo está afectando todo esto a Alessandro Lequio, que se ha convertido en abuelo de repente y quién sabe si de forma involuntaria. Según Semana, el conde lo está pasando fatal. "Está preocupado y fastidiado por lo que se está diciendo". "Se sube por las paredes", asegura una fuente cercana. "No está de acuerdo con la maternidad de Ana ni con cómo se ha llevado a cabo".

Sí confirman que Lequio era conocedor de todo: "Sabía que Ana había emprendido un proceso de maternidad. Lo sabe desde el principio. Pero le preocupan otras cosas, que se digan ciertas cosas. Habló con Ana y le expresó su disconformidad". "Necesitaba cerrar heridas, no abrirlas de nuevo. Sólo quiere que su hijo deje de ser actualidad".

Diez Minutos habla de "máxima tensión": "Aunque ha intentado optar por el silencio, le cuesta ya disimular su crispación".

Puestos en contacto con Alessandro Lequio desde el programa Es La Mañana de Federico, el conde ha declinado amablemente hacer ningún tipo de declaración sobre su hijo. No lo ha hecho nunca y dice que no lo va a hacer ahora.

Paloma Cuevas y Luis Miguel consolidan su relación

Si no fuese por Ana Lequio Obregón en Hola, Semana se habría endosado una de las exclusivas de este miércoles: nuevas imágenes inéditas de Paloma Cuevas y Luis Miguel caminando por las pistas de despegue de los aeropuertos privados nacionales. La revista publica varias imágenes de la pareja en una de sus escapadas a Málaga, concretamente a la exclusiva urbanización La Zagaleta en la que comenzaron su relación y en la que el cantante tiene alquilada una villa. Es La Mañana de Federico anunció en exclusiva en septiembre, cuando nadie creía en esta relación, que era el lugar en el que se citaban en secreto.

Pero lo más importante de la información es que ya viajan en familia: junto al Sol mexicano y la guapa diseñadora cordobesa viajan las hijas de ésta, demostrando que Palomita y Bianca ya conocen al novio de su mamá. Y no a la novia de su papá, Ana Soria. Luis Miguel está totalmente integrado en la familia.

Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia, muy acaramelados

Semana se apunta otro tanto con imágenes exclusivas de Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia durante su reciente estancia en Mallorca, la isla en la que él fue duque alguna vez y en la que además ha estado a punto de coincidir con su todavía suegra, la reina Sofía. Porque Iñaki y Cristina todavía no están divorciados.

En un amplio reportaje gráfico vemos a Iñaki disfrutando del sol con Ainhoa, que luce tipazo y bikini tipo tanga mientras su novio le hace carantoñas. Las fotos parecen tomadas en un recinto privado, quizá el hotel en el que se alojaban. Por eso llaman todavía más la atención.

Durante su estancia en Palma, la pareja se ha alojado en el Hotel Mar de Illetas, un exclusivo establecimiento de cinco estrellas cuyos precios rondan los 300-800 euros por noche, leemos en Semana.

Cayetano Rivera y María Cerqueira consolidan su romance

Diez Minutos y Semana también tienen en sus portadas a Cayetano Rivera como protagonista. El torero ha comenzado una relación con la portuguesa María Cerqueira y ya no se esconde.

Los dos han sido fotografiados durante un viaje de la periodista a España, dice Semana que para hacer una escapada romántica. Diez Minutos los sitúa en Sevilla. En las imágenes vemos a la pareja en una estación de servicio comprobando la presión de los neumáticos del coche que conduce el torero.

Tita Thyssen despixela a su melliza Carmen

Carmen Cervera acaba de presentar su nuevo proyecto empresarial, un hotel boutique que inauguró la semana pasada en un pequeño acto al que se llevó a sus hijas. A las dos. Sin embargo sólo pudimos ver a una de ellas, a Carmen. "Sabina no quiso hacerse fotos y yo lo respeté". La Baronesa está de actualidad porque sus mellizas fueron gestadas, como la hija-nieta de Ana Obregón, en un vientre de alquiler. Ahora, Tita insiste en que no ha aconsejado a Ana en ningún momento del proceso y defiende su decisión.

Además destaca las cualidades de sus mellizas, que en breve alcanzarán la mayoría de edad y ya podrán ser fotografiadas sin necesidad de distorsionar sus rostros. "Carmen quiere ir a la universidad de Harvard y está estudiando mucho… Parece que se podría inclinar por las Relaciones Internacionales". Sabina, la discreta, tira por la rama artística: "Tiene buena voz y toca el piano desde hace años. Ya se sabe óperas en italiano". Ahora las niñas salen juntas: "Carmen ha vuelto más afectiva de su viaje a Nueva York, quiso invitar a su hermana a cenar. Nunca quería ir sola con ella, prefería a sus amigas".

¿Y su hijo Borja? Tita no explica si está escocido o no con ella después de deslizar en el programa de Risto quién es el padre de sus mellizas (fragmento que no fue emitido finalmente). "Él quería y debía hacer su vida y la hizo, se tiene que aceptar y ya está".

Cóctel de noticias

Almudena Cid se desahoga en Hola un año después de su divorcio de Christian Gálvez. La gimnasta explica lo mal que lo ha pasado: "Era tal el dolor que sentía que, un día, camino del teatro, pensé que girando el volante de mi coche acabaría con él. Me asusté muchísimo". "Nunca pensé que me iba a encontrar en una situación de tal devastación". Y aunque jamás ha hablado mal de su ex, deja claro qué le pide a su próximo amor: "Transparencia y comunicación".

Alberto de Mónaco abre su palacio al Hola. El príncipe monegasco concede una entrevista exclusiva (y quién sabe si remunerada) a Hola en la que habla de las reformas que acaba de llevar a cabo con la ayuda de Charlenne. Y de unos albañiles.

Clara Chía, feliz con los padres de Gerard Piqué. Diez Minutos publica la foto que lo dice todo: los exsuegros de Shakira, sentados en la grada con su hijo y su nueva nuera, que se muere de risa con alguna de sus ocurrencias.