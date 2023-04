Cuatro días después de recibir en Hollywood el Óscar por Volver a empezar, José Luis Garci volvía a Madrid sosteniendo la dorada estatuilla. Lo acompañaban Antonio Ferrandis, Encarna Paso, protagonistas del filme, el productor José Esteban Alenda y el padre del realizador madrileño, Manuel García Meana, a quien José Luis le había dedicado la película y así figuraba en los títulos de crédito. Se querían entrañablemente.

Garci se había inspirado para el personaje central de su historia en un amigo de su padre que, si no era exactamente como el catedrático de Historia Medieval Miguel Antonio Albajara urdido en su argumento fílmico, tenía muchos puntos en común. "Sólo se envejece cuando no se ama", era el lema que subrayaba la antedicha dedicatoria.

Aquella mañana del 16 de abril de 1983 madrugué para estar en el aeropuerto de Barajas, donde un montón de periodistas esperábamos la llegada de esa expedición cinematográfica, con Garci. También se encontraban presentes José Bódalo, (inmenso en su emotiva interpretación del médico que atiende al enfermo Albajara), Alfredo Landa, Rafael Hernández y María Garralón. Como anécdota, los recién llegados lo hicieron veinticuatro horas después de lo previsto.

Garci, hijo único, estaba muy unido a la figura paterna, peluquero en el hotel Palace madrileño. "Él me decía siempre que leyera mucho. Y entre tebeo y tebeo yo me interesaba también por Viaje a la Alcarria y Zalacaín el aventurero. Por eso le dediqué a mi padre la película. Muchos espectadores se preguntaban quién era Manuel García Meana. A lo mejor pensaban que era algún intelectual exiliado".

José Luís García Muñoz figura en su carné de identidad. Lo de que en el cine se le conozca por Garci obedece a que en una de las críticas que firmaba en el semanario Signo de Acción Católica, que dirigía José María Pérez Lozano, ese primer apellido apareció con una errata de imprenta, sin la "a" final. Y así ha quedado para la historia: "el Garci" comenzaron a llamarlo sus amigos.

José Luis Garci recoge la Medalla de Oro del Dos de Mayo | Archivo

De aquella mañana en el aeropuerto de Barajas conservo cuanto nos dijo sobre su noche de oro en el Dorothy Chandler Pavillion de Hollywod: "Robert Mamoulian, el gran director, me decía que desde 1951 no se había premiado con el Óscar a una película extranjera con la calidad de Volver a empezar que, curiosamente, cuando se estrenó en España no tuvo éxito y tuvimos que cerrar nuestra productora, "Nikel-Odeón", tras dar un puntapié a la puerta. Recuerdo cómo me abrazaba Jack Lemmon, felicitándome, lo mismo que Gregory Peck y otros grandes actores".

Se pasó Garci varias noches sin dormir. Vivía la gloria del primer director español en ganar un Óscar, sin dejar de ser "el chico de barrio" que veía películas casi a diario en sesión continua. Han pasado cuarenta años de aquel acontecimiento. Y sigue siendo un apasionado, permanente enamorado del cine.