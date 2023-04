Carolina Monje, exnovia de Aless Lequio, "horrorizada" con la carta que le envió Ana Obregón

Carolina Monje vuelve a la actualidad, muy a su pesar, tras el nacimiento de la pequeña Ana Sandra Lequio por gestación subrogada. La joven desapareció de la esfera pública cuando falleció su novio Álex y ha rehecho su vida, incluso pasará por el altar el próximo mes de octubre.

La novia del hijo de Ana Obregón perdió el contacto con su ‘suegra’ pero tras el nacimiento del bebé, en Semana Santa recibió una carta de Ana en la que la invitaba a conocerla y le agradecía su silencio y postura pública. Tal y como adelantó Vanitatis, Ana le confesó a Carolina que "le gustaría que conociese a la niña y que le encantaría que tuviese relación con Ana Sandra en el futuro".

El día que recibió la carta estaba de vacaciones en Ibiza junto a su prometido y unas amigas. Según el medio, "Carolina se quedó muy afectada emocionalmente y no supo cómo reaccionar". Además, añaden sobre la joven: "No está preparada para asumir el regreso de Álex, en cierta forma a través de Ana Sandra... Todo esto le remueve muchas cosas del pasado".

Este martes Paloma Barrientos confirmó en El programa de Ana Rosa que la familia quiere alejar a Carolina de toda esta historia. "No quiere saber nada porque es una etapa muy dolorosa, dolorosísima, para ella y su familia".

Beatriz Cortázar dio más datos sobre la famosa misiva de Ana Obregón. "Me confirma que esa carta le llegó, que había solo cuatro personas cuando le llega y que ahora mismo Carola está horrorizada porque no quiere estar en este debate y preocupada porque no sabe quién de esas cuatro personas ha filtrado la información", matizó Cortázar tras hablar con el círculo de la ex de Álex.