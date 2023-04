Isa Pi no quiere quedarse atrás en este panorama de bodas liderado por Tamara Falcó y ha anunciado que se casa en el mes de septiembre con Asraf Beno.

La revelación de Chabelita en el plató de Supervivientes fue un bombazo. Lo hizo delante de Raquel Bollo, que tuvo que enterarse en directo de que encalidad de madre de Manuel Cortés, no estaba invitada de la boda, como tampoco -de momento- sus hijos. "Bollo no está invitada por que no tenemos buena relación", espetó la hija de Isabel Pantoja, sin ningún tipo de vergüenza.

En todo caso Isa Pantoja dejó ya fichado el mes para el que sería el próximo evento del clan tras muchos meses permaneciendo en segundo plano. Los dramas de Kiko Riera parece haber acabado, y los problemas de Isabel Pantoja con la Justicia haberse aplacado. De modo que los grandes titulares irán para la joven y Asraf.

Isa tiene claro que sus intocables en la boda son: su madre, Isabel Pantoja y su prima, Anabel. Dejando así de lado a otros familiares como a su hermano, Kiko Rivera o a su tío Agustín. ¿El lugar? Madrid, por una serie de razones: "Lo voy hacer aquí en Madrid porque viendo el percal creo que mucha gente de Andalucía no va a venir, así que la mayoría va a ser de Madrid".

De igual modo, asevera que siempre ha pensado en contar con la presencia de su otra prima, Alma. "Sabía que la iba a invitar desde el principio pero porque mi relación con ella siempre ha sido diferente que con Manuel", dijo el domingo.

Comienza la cuenta atrás para uno de los eventos del año, pero también para la previsible oleada de ataques del entorno de Chabelita hacia ella, su novio o la boda.