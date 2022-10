Chabelita desvela la cantidad de dinero que le debe Kiko Rivera: "Es más"

Isa Pantoja ha acudido a El Programa de AR para dar cuenta de la situación personal con su hermano, que sigue siendo tensa. Además, ha ofrecido datos sobre la deuda económica que el DJ tiene con ella, que se cifra en más de 6.000 euros.

Unos datos que Chabelita confesó después de que Pepe del Real, citando al propio Kiko Rivera, dijera que éste tiene todas sus cuentas en orden tras saldar sus cuentas con Hacienda. Y que ella aumenta significativamente: "La cantidad que ha dicho es mentira, me debe más".

"Me alegro de que no tenga ninguna deuda con Hacienda porque Hacienda no es tan paciente como lo soy yo", ha dicho la hija de Isabel Pantoja en el plató de Ana Rosa Quintana. Ella, matiza, nunca ha dicho nada sobre esta deuda o la cantidad que le debe.

La joven no ha acudido a un abogado no por amor a su hermano, con el que mantiene una tirante relación, sino porque le "costaría más el abogado que el dinero" que le debe. Kiko, que recientemente ha iniciado un acercamiento con los Pantoja tras muchos meses lanzando improperios, sin embargo no ha manifestado interés alguno en mejorar su relación con Chabelita.

Ella asegura que todo es una cuestión de "humillarla". "Me dijo que no me devuelve el dinero porque no le da la gana y que tengo que ir a su casa a pedírselo".

Kiko, por su parte, anunció en una entrevista a Lecturas que a su hermana Isa es a la única a la que no piensa perdonar de su familia. Tras asegurar que renuncia a la herencia de su padre, Paquirri, para terminar con la mala relación con su madre, consideró que Chabelita "no me defendió en uno de los peores momentos de mi vida. Me da pena no ver a mi sobrino, pero no la quiero ni a diez metros".