Marta Riesco se ha manifestado en redes sociales sobre su precaria situación actual, sin trabajo y sin su relación con Antonio David Flores. "Estoy jodida", ha reconocido en sus stories de Instagram, aunque a la vez ha querido mandar un mensaje de esperanza.

"Estoy jodida, siento desde hace un tiempo que todo me pasa a mí, que he perdido mi profesión, mi carrera, que lo he perdido todo. Es duro levantarse y saber que estás en un momento en el que todo se ha venido abajo y que tampoco sabes muy bien por qué o cómo has llegado hasta aquí", ha lamentado.

"Pero aunque esté jodida y fastidiada laboral y personalmente y aunque esté como estoy, porque lo estoy -dice-, también soy muy afortunada por muchísimas cosas, la primera por levantarme por la mañana y tener salud y tener una familia increíble", ha dicho, tratando de buscar un resquicio de esperanza.

Y más: "Pese a toda esa nube negativa sobre que no voy a volver a trabajar de periodista, solo os digo que voy a luchar hasta que no me quede aliento para recuperar mi vida y recuperar lo que más amo, que es mi profesión. Que no os quepa duda de que lo conseguiré", ha dicho, decidida.

Su largo discurso en stories es sincero a más no poder. "Llevo una semana complicada. Obviamente no ha sido una semana fácil. He necesitado unos días para recomponerme de todo lo que ha ocurrido y no puedo tener la mejor de mis caras".

Marta Riesco sigue recuperándose de las heridas de la ruptura con Antonio David y la guerra abierta con Rocío Flores, a quien no dudó en culpar de este distanciamiento. Pese a haber perdido su trabajo de reportera en El Programa de AR y vetada en Mediaset por la nueva dirección, la periodista no duda de que vendrán tiempos mejores.