"Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche. Rocío Flores, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías". Este es el escueto mensaje con el que Marta Riesco anunciaba este jueves a través de sus redes sociales su ruptura con el exmarido de Olga Moreno después de año y medio de amor, señalando directamente como 'culpable' a la hija del que hasta hace pocas horas era su novio.

Un contenido más que suficiente para que los abundantes detractores de Antonio David, muy vinculados a la denonimada "marea fucsia" que apoya a Rocío Carrasco y sus acusaciones de maltrato, saliesen en tromba a por la familia Flores ahora que la figura de Rociíto parece haberse oscurecido en los medios de comunicación.

Tanto ha sido así que la propia Marta Riesco ha tenido que salir a defender a su ex, asegurando que estas acusaciones son "totalmente falsas" y que, de hecho, "no es ningún maltratador y he sido muy feliz a su lado".

Dice la exreportera que no va a "permitir ningún tipo de juego en ese sentido. Persona que especule o de a entender cualquier barbaridad relacionada con ese tema y en contra de él, tendrá que vérselas conmigo delante de un juez".

Además, sorprenden con una emotiva declaración que hasta cierto punto choca -pero a la vez revela mucho- con el tono de su primer anuncio culpando a Rocío Flores de la ruptura: "Sigo queriendo a Antonio David Flores con toda mi alma":

Mientras tanto, y tal y como anunció en sus mensajes iniciales, Marta Riesco sigue tratando de pasar página con su familia. "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida" confesaba, dejando entrever que algo grave habría sucedido en la noche de este miércoles entre Antonio David, Rocío y ella que habría acabado por fulminar su relación con el exguardia civil.