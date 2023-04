Marta Riesco rompe su relación con Antonio David y culpa a Rocío Flores

Marta Riesco y Antonio David Flores han puesto punto final a su relación, tal y como ha confirmado la periodista en su cuenta de Instagram. La ruptura promete traer cola ya que Marta ha culpado directamente a Rocío Flores, hija del ex guardia civil. "Mi relación con Antonio David ha terminado esta noche. Rocío espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", escribió en su perfil sin entrar en detalles.

"Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo en el peor momento de mi vida", añadió en una segunda publicación.

La pareja parecía haber encontrado la estabilidad tras el torbellino personal que supuso la separación de Antonio David y Olga Moreno y la supuesta responsabilidad que Marta tuvo en esa ruptura. Tras su despido y posterior veto en Mediaset España, Marta se apoyó en su novio y decidió centrarse en recuperarse de su depresión, viviendo a caballo entre su piso de Madrid y la vivienda que alquilaron juntos en Málaga.

Sin embargo, hace alrededor de un mes surgieron informaciones que apuntaron a que la familia de Antonio David estaría ejerciendo presión para que rompieran. Una versión del paparazzi Diego Arrabal que Marta negó en su momento pero que ahora parece confirmarse a pesar de los esfuerzos de la periodista de mostrar una situación de normalidad con Rocío.

La familia de Antonio David apoyaba la relación pero con el tiempo se habrían dado cuenta de que "no es buena compañía". Al contrario que su anterior pareja, Olga Moreno, ejemplo de elegancia y discreción pese a todo lo que se ha dicho de ella, Marta Riesco disfruta de la popularidad que le han dado los escándalos y su trabajo con Instagram y un recién estrenado canal de Twitch. El entorno del ex guardia civil teme que, tras romper, Marta saque a la luz todos los trapos sucios de la familia.