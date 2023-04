La ruptura de Marta Riesco y Antonio David Flores, anunciada por la propia periodista por redes sociales, anuncia una nueva guerra dentro del clan. Aunque las razones de la ruptura no se han aclarado, los rumores llevaban circulando un tiempo. La reportera finalmente ha acabado culpando a Rocío Flores, hija de su ex, de haberla puesto literalmente con las maletas en la calle.

Todo ha sucedido, según La Razón, después de un "misterioso y oscuro episodio" que ha precipitado las cosas. Algo que demuestra el mensaje previo en las mismas redes sociales de la propia Marta Riesco, que aseguraba haberse quedado "tirada en la calle" en plena tormenta.

Nada hacía preludiar, sin embargo, el mensaje del 20 de abril en el que anunciaba su ruptura. Todo sucedió durante la noche del 19, cuando "algo pasó" que cambió para siempre el devenir de los acontecimientos. "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas", escribió la propia Riesco en redes sociales.

Por el momento Rocío Flores, aludida en el mensaje, no se ha manifestado, como tampoco Antonio David. Aunque la reportera alude a la joven, lo cierto es que su relación con las hermanas del exguardia civil no era la mejor posible. La relación con quien hasta ahora era su pareja y el seguimiento mediático no solo ha acabado costando a Marta el trabajo y la estabilidad emocional.

Marta Riesco podría haber regresado ya a Madrid desde Málaga, donde ha residido en los últimos meses junto a Antonio David Flores. Así lo indica el hecho de que hizo las maletas y varias bolsas, mostradas todas ellas en la tristemente célebre fotografía de la ruptura. Tal y como indica Semana, allí la recibirán sus padres y su hermano, que siempre han estado del lado de Marta en su mediático y a menudo polémico viaje.