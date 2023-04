Antonio David y Rocío Flores reaccionan a las acusaciones de Marta Riesco

Marta Riesco y Antonio David Flores han puesto fin a su relación. Fue la propia protagonista la que confirmó la noticia a través de unas historias de Instagram donde no solo comunicaba la noticia a sus seguidores sino que también acusaba a Rocío Flores de ser la causante de la ruptura. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche. Rocío Flores espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías'', apuntó la periodista dolida en su perfil oficial.

La reportera ya está de regreso en Madrid junto su familia, como ella misma señaló en otra publicación en la que necesita asimilar lo que ha pasado estos días en Málaga junto a Antonio David y su hija: ''Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me harían algo así en el peor momento de mi vida''. Con esto último, Riesco hace referencia al duro momento profesional que atraviesa después de ser despedida definitivamente de su productora, Unicorn Content, que ya le había dado varias oportunidades en los últimos meses.

Primeras reacciones

Después de horas de silencio, Antonio David y su hija Rocío han reaccionado a las acusaciones de Riesco. En el caso de exguardia civil, con una historia en su cuenta de Instagram en la que da los buenos días a sus seguidores con una imagen de la playa de Málaga. Una publicación que transmite tranquilidad, calma y poca preocupación a pesar de las palabras de la que hasta ahora ha sido su pareja.

Menos relajada se ha visto a Rocío Flores, que en las últimas horas ha viajado a Madrid para atender compromisos profesionales. A su llegada a la capital, un periodista de Europa Press le preguntaba sobre su responsabilidad en la separación de su padre. Pese a querer mantenerse al margen de la polémica e intentar evitar a la prensa, la hija de Rocío Carrasco se encaraba con el reportero por una de sus afirmaciones: "Rocío si no contestas das la razón a Marta". A lo que la influencer ha respondido irritada: "'¡Ah! Gracias… Es un comentario súper apropiado siendo periodista. Súper objetivo y súper apropiado, muchas gracias y buenos días", contestó mientras de subía en un coche y se alejaba de la estación.

Lo que está claro es que este tema promete dar mucho que hablar en los próximos días, cuando Marta Riesco comience a contar todo lo que ha vivido durante este tiempo con la familia Flores en Málaga. Hay quién incluso señala la posibilidad de un acercamiento con el testimonio de Rocío Carrasco con la intención de blanquear su imagen y conseguir reconducir su carrera como periodista, algo que, a tenor de los vetos impuestos por Borja Prado, tendrá que ser lejos de Mediaset España.