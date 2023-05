Jiménez Losantos, sobre el final de 'Sálvame': "La clave de todo es Ana Rosa"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González y Beatriz Miranda para comentar todos los temas relacionados con la actualidad del corazón. Centrada en el final de Sálvame tras 14 años de emisión, algo que a juicio de Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana en esRadio, es "lo más importante que ha sucedido en la historia del espectáculo, porque Sálvame ha fagocitado durante muchos años a la crónica rosa del país".

Todo sucede después de dos años de crisis en los que los responsables del programa han "buscado la protección del Gobierno con el espectáculo de Rociíto, y llegan tan lejos en la politización y sectarismo que se produjo una reacción en contra de la propia audiencia. El punto clave fue la victoria de Olga Moreno en Supervivientes, cuando ya no hubo marcha atrás."

No obstante, la Telecinco bajo el mandato de Vasile prefirió hacer caso omiso y repitió "el contrato dos años mas de Jorge Javier Vázquez", aparte de no hacer mayores modificaciones pese a la decreciente audiencia pese a que "se les puede llamar de imputados en cualquier momento", dijo en referencia a la operación Deluxe que afecta a los líderes del programa. "Ese juicio está al caer, se sabía hace tres años y lo taparon con lo de Rociíto".

Lo que siguió -explicó Beatriz Miranda- fueron meses de amedrentamiento a otros famosos e incluso a periodistas. "A mí me mandaron mensajes diciéndome que volviera a estudiar periodismo". Jiménez Losantos fue más allá asegurando que "son una banda de matones que ha sacado caretas de gente que ha trabajado con nosotros para que los abucheara el publico al que le daban la orden de pitar. Ya les pillará la Justicia. Les gustarán acomodo con TVE ahora que con Prisa siguen forrándose pese a ser multimillonarios". No obstante, en el juicio "serán condenados. Seguro".

Jiménez Losantos considera que "la clave de todo es Ana Rosa", refiriéndose a la periodista de las mañanas -y de la productora Unicorn, rival de La Fábrica de la Tele- que se hará cargo de las tardes en las cadena. "Va a haber un gran cambio en la cadena", augura, con la presencia de la periodista tanto en las mañanas como en las tardes. "Me parece un acto de valor tremendo lo de Ana Rosa. Una persona que es la dueña de las mañanas y que asume algo imposible de levantar, una tarde que esta hundiéndose y que necesita un tiempo para cuajar". Para Jiménez Losantos, "que Ana Rosa Quintana coja la tarde a mí me parece heroico y no digo suicida, pero por lo menos legionario".

La periodista Beatriz Miranda lo tiene igualmente claro: "Me costa que ahora les da igual la audiencia, lo que quieren dar una vuelta al publico que tenían. Sé que a Belén Esteban y algunos personajes de los que no se va a desprender durante al menos estos dos años de contrato y a ella icono pop. Y que alguna vez se ha pronunciado contra la operación Deluxe. Sé que los personajes más vinculados a la parte difícil de sálvame van a desaparecer y se les va a acabar. Y eso que algunos también fueron espiados en la trama. Los investigadores se han encontrado cada barbaridad, el juez Marcelino Sexmero esta deseando cerrar la causa pero cada día llama alguien.

En suma, Miranda aseguró en esRadio estar "convencida de que va a haber venganza de La Fábrica de la Tele por una frase de Jorge Javier el viernes, desde el archivo documental diciendo: aquí está todo grabado. Va a haber una venganza y fuego cruzado seguro".