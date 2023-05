La reina Letizia inicia su visita en solitario a Croacia con una cena de bienvenida

1 / 5

Viaje en solitario

Este martes 9 de mayo la reina Letizia ha viajado a la capital de la República de Croacia para asistir al congreso sobre Prevención de la Obesidad Infantil, co-organizado por la Oficina Regional Europea de la OMS, y por la profesora Sanja Musić Milanović, esposa del Presidente de la República de Croacia, destacada experta en obesidad infantil, en el marco del Summit of the Spouses of European Leaders.