La historia de amor de Cher y Alexander Edwards, 40 años menor que ella

Aunque en España no es muy conocido fuera de la escena del rap, lo cierto es que Alexander es una celebridad en Estados Unidos. Además de su faceta como productor y cantante, fue pareja de la actriz y cantante Amber Rose, que anteriormente estuvo casada con el rapero Wiz Khalifa y tuvo una breve pero intensa relación con Kanye West. La relación entre Rose y Alexander fue muy polémica. Tanto que terminaron protagonizando las portadas de las revistas de la época después de que ella le acusase de haberle engañado con “una docena de mujeres”: “Estoy cansada de que me engañen y me avergüencen. Todas esas 12…-que probablemente sean más- se pueden quedar con él. Todas sabían que teníamos un hijo juntos y decidieron joderlo todo, de todos modos. Ya vi cada mensaje de texto y sé que todas vosotras estabais al tanto. Pero como no me debéis lealtad a mí, hicisteis lo que quisisteis”, escribió Amber en su cuenta de Instagram.