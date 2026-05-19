Isabel Pantoja consolida su triunfo en Puerto Rico con un lacrimógeno homenaje por sus 50 años de carrera
La Cámara de Representantes de Puerto Rico ha rendido un homenaje institucional a Isabel Pantoja en la Sala de los Próceres de San Juan con motivo de su 50º aniversario en la música. En esta galería fotográfica se recogen los momentos clave del acto, en el que la artista, vestida de blanco, se mostró visiblemente emocionada tras superar los rumores de cancelación de su gira americana. Las imágenes muestran la entrega del galardón que consolida un vínculo cultural de más de tres décadas entre la tonadillera y el pueblo puertorriqueño.
A finales del pasado mes de abril, Isabel Pantoja, a sus 69 años, emprendía rumbo a Latinoamérica dispuesta a conmemorar por todo lo alto sus cinco décadas de trayectoria sobre los escenarios. Esta ambiciosa gira internacional arrancó con gran éxito en Lima (Perú) el 27 de abril, para continuar apenas unos días después, el 29 y 30 del mismo mes, con dos citas consecutivas en Chile. Tras este intenso arranque, la artista española puso rumbo a Estados Unidos, donde ofreció multitudinarios conciertos en Nueva York el 8 de mayo y en Miami el día 15.
El broche de oro a este periplo americano llegó este pasado domingo en San Juan, la capital de Puerto Rico. En la isla caribeña, la tonadillera no solo ofreció un vibrante espectáculo musical que encandiló a sus seguidores, sino que también se convirtió en la protagonista absoluta de un emotivo reconocimiento institucional. La cantante fue el centro de todas las miradas durante un acto oficial que no pudo evitar que los sentimientos floraran a flor de piel.
El solemne homenaje tuvo lugar en la emblemática Sala de los Próceres del Capitolio de Puerto Rico, un escenario imponente donde la artista se mostró visiblemente conmovida. Para la ocasión, Isabel Pantoja lució unas gafas de sol de tamaño XXL, un accesorio que, sin embargo, no logró ocultar las lágrimas que brotaron de sus ojos debido a la profunda emoción del momento. Ataviada con un elegante y veraniego traje blanco, la cantante alternó el llanto con su mejor sonrisa, saludando con afecto a todas las autoridades y admiradores presentes.
El motivo principal de la cita fue la entrega de una distinción especial aprobada por la Cámara de Representantes de Puerto Rico para ensalzar su medio siglo de carrera musical. A través de un comunicado oficial que la propia intérprete compartió en sus redes sociales, se destacó el fuerte vínculo histórico que la une con el país: "Por más de 30 años el pueblo de Puerto Rico ha tenido una relación especial de afecto y admiración mutua con Isabel Pantoja". Cabe recordar que la artista ya fue reconocida en 1996 por el Senado de la isla bajo la presidencia de Roberto Rexach Benítez.
A pesar del evidente éxito de la convocatoria, los días previos al evento estuvieron rodeados de una gran incertidumbre debido a diversos rumores malintencionados. Varios medios de comunicación internacionales habían asegurado con rotundidad que la artista suspendería tanto su concierto como el acto institucional. Los comentarios cobraron tal fuerza que el propio presidente de la Cámara de Representantes, Carlos 'Johnny' Méndez, se vio obligado a intervenir públicamente para desmentir categóricamente las especulaciones de cancelación.
"Hemos estado en comunicación con sus productores y puedo decir que ambos eventos se celebrarán como han sido pautados desde hace algún tiempo, sin ningún contratiempo", declaró tajante el político puertorriqueño según informaciones recogidas por la revista Semana. Las palabras de Méndez devolvieron la tranquilidad a los seguidores y se cumplieron a rajatabla, permitiendo que la cantante disfrutase al máximo y sin incidentes de una velada que terminó resultando inolvidable.
Este dulce momento profesional coincide con una etapa de gran madurez personal, tal y como la propia Pantoja desveló en una reciente y sincera entrevista concedida a la publicación Ellas Internacional. En dicha charla, la intérprete de Marinero de luces hizo un profundo repaso de su trayectoria y abrió su corazón respecto a lo que la música significa en su vida cotidiana, definiéndola sin tapujos como su gran tabla de salvación frente a las adversidades.
"Nací con la música, me crié con ella y siempre me ha acompañado y acompañará para el resto de mi vida. Ha sido mi refugio para todo", confesaba de manera íntima la artista. Isabel Pantoja explicó además que su única vía de desahogo real con el público es subirse al escenario y cantar con el corazón, admitiendo que necesita creerse de forma absoluta cada una de las letras que interpreta ante su fiel audiencia.
Finalmente, la cantante quiso marcar una clara línea divisoria entre el mito musical y la mujer real que se esconde detrás de los focos. "Isabel Pantoja es la que está encima del escenario y cuando cruza la puerta del camerino soy Maribel; así me llaman mis hijos, mis hermanos y mis seres queridos", desveló sobre su rutina familiar. Para cerrar, confesó que su mayor deseo para el futuro es la salud, la paz y la igualdad, manifestando con ternura su añoranza por la pureza de la infancia.