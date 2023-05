La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Daniel Carande y Carlos Pérez Gimeno para tratar largo y tendido toda la actualidad social del momento. Incluyendo la polémica del vestido de novia de Tamara Falcó, su ruptura con la firma de moda Sophie et Voilà y el cruce de acusaciones resultante.

Un asunto en el que, no obstante, no todo es lo que parece. Y es que, tal y como contó en esRadio la periodista Beatriz Cortázar, "había un contrato de un año renovable a dos" en el que Tamara -tal y como se enunció inicialmente en Sálvame- habría percibido unos 150.000 euros por parte de Sophie et Voilà. Eran por tanto, ellos los que habían contratado a Tamara y no al contrario.

La intención era, fundamentalmente, que Tamara Falcó fuera la imagen de Sophie et Voilà para su expansión en el extranjero: "Cumplir con dos eventos internacionales en Miami y México, fuera de España, así como reportajes para medios de comunicación con colecciones de fiesta porque era el lanzamiento internacional de esta firma". El contrato incluía "acciones en redes sociales y todo lo necesario para ser embajadora de su nueva línea de vestidos de fiesta". Para Sophie et Voila Tamara "era su gran apuesta, su gran salto" fuera de nuestras fronteras.

¿Qué ocurrió, entonces, en la ya famosa segunda sesión de prueba en la que todo se vino abajo? Tal y como Cortázar, "el día de la segunda prueba fueron Tamara y su hermana Ana Boyer. Las pruebas se estaban grabando y había fotos y vídeos. Y cuando Tamara sale con el vestido lo que hubo fue un silencio de los que duelen. Nadie se atrevió a decir nada. La novia paralizada por las caras y las caras de esto qué es. Pero no hubo bronca".

Según se reveló en Es la mañana de Federico sobre este momento concreto y el vestido, "a mí me lo han descrito como que se quedaron blancos y no sabían qué decir ni que hacer. Me han descrito que la figura era como la de un bolo de la bolera. Un volumen inferior enorme con todo tipo de rellenos por dentro y además ese volumen se estrecha en el tobillo. El efecto era de un bolo".

Mientras llega o no la imagen del vestido rechazado por Tamara y su entorno, solo queda especular con el vestido que hizo que la asociación se rompiese. De manera educada, al menos en un primer momento, "pero luego empezaron los problemas de comunicación y luego el comunicado y el contrato roto", explicó Cortázar.