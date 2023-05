Sorpresa en el backstage de una pasarela: David Serrato pide matrimonio a Irene Villa

Irene Villa no podrá olvidar nunca este viernes 19 de mayo. La periodista y escritora viajó a Ibiza para ejercer de maestra de ceremonias de la gala Ibiza Inclusión Fashion Day. Un esperado evento que tuvo lugar en la sala HÏ Ibiza al que acudió acompañada de su novio David Serrato que aprovechó una pausa para hacer a su pareja ‘la pregunta más importante de su vida’.

La gala transcurría con normalidad hasta que Irene Villa dio paso a la actuación de la cantante Rebeka Brown para interpretar su tema "Believe in Dreams". En ese momento, la presentadora salió del escenario y se reunió con su novio en el backstage que aprovechó para 'hincar rodilla' y le pidió matrimonio. Aún emocionada, Irene salió y mostró el anillo al público allí presente, que no dejó de aplaudir.

De amigos a novios inseparables

La relación de Irene y David comenzó como una bonita amistad hasta que con el paso de los meses los sentimientos fueron tan fuertes que decidieron darle una oportunidad al amor. Aunque la periodista estaba separada, nunca cerró las puertas a tener una nueva ilusión, asegurando que estaba segura de que en algún momento aparecería alguien especial. Y así fue, cuando se cruzó en su camino David, con el que coincidió cuando colaboraron en proyectos profesionales en común. Hace un años fueron fotografiados juntos por primera vez hasta que finalmente confesaron lo que ya era un secreto a voces.

David Serrato es hijo del deportista José Miguel Serrato, afición por el deporte que comparte con Irene. Es licenciado en Educación Física por la Universidad de León y tiene a sus espaldas más de 20 años de experiencia en la docencia. Además, actualmente es subdirector del Centro de Alto Rendimiento Caep Soria donde también ejerce de coach.

Esta será la segunda boda para la periodista, que estuvo casada entre 2011 y 2018 con Juan Pablo Lauro. En esos años formaron una familia numerosa con tres hijos, Carlos, Gael y Eric. La separación fue de mutuo acuerdo e Irene siempre ha tenido buenas palabras para el padre de sus hijos, que son la prioridad absoluta de la expareja. El empresario argentino también ha rehecho su vida al lado de la cantante Nuria Fergó.