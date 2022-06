Irene Villa presenta a su nueva pareja: "Fue un flechazo"

Irene Villa vuelve a estar enamorada. Cuatro años después de su separación del padre de sus tres hijos, Juan Pablo Lauro, la deportista paralímpica ha recuperado la ilusión al lado del popular coach David Serrato, con el que era sorprendida hace varias semanas en actitud cariñosa después de varios meses de discreta relación.

Felices, enamorados y derrochando complicidad, la pareja protagonizó su primera aparición pública en la première en Marbella del documental que conmemora el décimo aniversario del Festival Starlite. Un evento en el que Irene, radiante y con una sonrisa que denota el especial momento que está atravesando a nivel personal, se mostró muy discreta respecto a David, aunque sí reconocía ante los micrófonos que su nuevo novio es "un chico sencillo" que le aporta "felicidad y alegría".

48 horas después, y sin la compañía del coach, Irene reapareció en la nueva entrega de Minions: The rise of Gru y, contó todos los detalles de su relación con el coach, a quien todavía no puede definir como el hombre de su vida porque, como apunta, "eso son palabras mayores".

"En cuatro años que llevo divorciada me habéis preguntado por el amor un montón de veces, y ya me tocaba. Tampoco queremos decirlo así a bombo y platillo porque no sabemos lo que va a pasar, pero de momento estamos bien", afirmó ilusionada. Lo suyo "fue un flechazo" y un "amor a primera vista". "Me atrajo desde la primera llamada. Presentaba un evento, me llamó para hacer unas preguntas y ahí surgió", explicó, confesando que fue la voz de David lo primero en lo que se fijó de él.

"Decir que es el hombre de mi vida son palabras mayores porque los hombres de mi vida son esos tres locos bajitos que andan por ahí. Ellos sí son los hombres de mi vida", dijo evitando lanzar campanas al vuelo con su nueva relación y negando que por el momento hayan pensado en boda: "¡Es muy pronto todavía para pensar en eso".

A pesar de que está encantada con David, tampoco se plantea convivir con él por el momento ya que, como asegura, "estamos muy bien así, separados". "Mi madre, que también está divorciada de mi padre, es muy sabia y siempre me ha dicho: cada uno en su casa y Dios en la de todos".

Aunque prefiere ir pasito a pasito en su relación, su novio ya conoce a sus tres hijos y "han hecho buenas migas". "Nos conocimos a la vez porque él presentaba un evento donde yo fui con mi madre y mis hijos en Soria".

"Estoy en un momento de felicidad absoluta, pero no solo por él, sobre todo por mis hijos. Están fenomenal y felices. Eso es lo que más me importa. Yo creo que a todas las madres nos importa mucho más la felicidad de nuestros hijos que la nuestra, pero es verdad que ahora estoy feliz por todos los costados. Dando gracias al de arriba, concluyó con una inmensa sonrisa.